„Je recht halen is voor velen niet te betalen”

Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag. Daarvoor pleit Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.

Het aantal rechtszaken nam vorig jaar bij vrijwel alle rechtsgebieden flink af, een trend die al een paar jaar doorzet. Vooral de afname van het aantal zaken met een klein financieel belang (civiele kantonzaken) baart zorgen. Een belangrijke reden om niet naar de rechter te stappen zijn volgens Bakker de hoge kosten.

Als iemand een conflict heeft over een onbetaalde rekening van 700 euro, kost een gang naar de rechter ruim 200 euro aan griffierechten. Bij verlies van de zaak verdubbelt het bedrag omdat dan ook de griffierechten van de andere partij moeten worden betaald. Bakker: „Hoge griffierechten zijn voor veel mensen een reden om niet te procederen, en om de - in hun ogen misschien onterechte - rekening toch maar te betalen uit angst voor mogelijke extra kosten.”

Bakker ziet een neerwaartse spiraal ontstaan waarbij steeds minder mensen de rechter nog weten te vinden. „Het vergroten van het aantal zaken is géén doel op zich, maar een noodzakelijk middel om de Nederlandse burger de rechtsbescherming te garanderen die hem toekomt. Een onbelemmerde toegang tot de rechter is hiervoor een cruciale voorwaarde. Want wat heeft de burger aan een rechtbank als hij het zich niet kan veroorloven er gebruik van te maken?”