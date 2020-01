Isolatiekamers klaar voor patiënt met virus

Nederlandse ziekenhuizen hebben op isolatiekamers honderden bedden beschikbaar om patiënten met het coronavirus op te vangen.

Dat blijkt uit een brief die minister Bruins (Medische Zorg) dinsdag aan de Tweede Kamer stuurde. Uit een eerste rondgang langs ziekenhuizen, waarvan de helft reageerde, blijkt dat er meer dan 200 intensivecarebedden zijn op isolatiekamers. Tot dusver zijn in Nederland 3 personen getest op het nieuwe coronavirus uit China. Het bleek telkens loos alarm.

Besmettingsgevaar

Artsen zijn verplicht alarm te slaan als ze vermoeden dat iemand het virus onder de leden heeft. De GGD of het ziekenhuis neemt dan wat keelslijm af en stuurt dat door naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat laat onderzoeken of het besmet is. Sinds dinsdag kan een patiënt verplicht in quarantaine worden geplaatst als besmettingsgevaar dreigt.

Bruins laat nagaan hoeveel mondkapjes, handschoenen en andere beschermingsmiddelen er klaarliggen, vooral voor zorgverleners buiten het ziekenhuis. Hij wil er zeker van zijn dat er genoeg voorhanden is.

Het is volgens deskundigen niet nodig om mondkapjes uit te delen op Schiphol, maar mensen die op het vliegveld werken kunnen ze wel gebruiken. Zij hebben een grotere kans om aan het virus blootgesteld te worden, schrijft Bruins. Het regelen van mondkapjes is volgens hem aan de werkgever. Het RIVM gaat ook de veiligheidsregio’s, die de leiding hebben bij crises, bijpraten over het virus.

Als de nood aan de man is, kunnen ziekenhuizen „razendsnel” reageren op een uitbraak van het coronavirus, stelt zegsman Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dinsdag desgevraagd. „We hebben in Nederland vaker met dit bijltje gehakt. Denk aan besmettingen met de MRSA-bacterie, waardoor soms een complete ziekenhuisafdeling moest worden geïsoleerd. Ziekenhuizen weten dat soms kledingmaatregelen nodig zijn. Familie mag dan alleen in bepaalde beschermende kleding bij een patiënt komen.”

Dubbele deuren

Ieder ziekenhuis in Nederland is „goed in staat” om eventuele patiënten met het coronavirus op te vangen, stelt Janneke Kruse, zegsvrouw van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dinsdag desgevraagd. „In Nederland nemen we stringentere maatregelen dan in sommige andere landen. We zijn er goed in om verspreiding van het virus via andere patiënten of ziekenhuismedewerkers te voorkomen. Belangrijk is om patiënten onder te brengen in isolatiekamers met dubbele deuren.”

Persoonlijke verzorging is van belang om het coronavirus te weren, betoogt prof. dr. Alex Friedrich, hoogleraar medische microbiologie, dinsdag in een op de UMCG-site gepubliceerd interview. „Het is belangrijk, net als bij een gewone griep, goed op je hygiëne te letten. Was vaak je handen, als je thuis komt, voordat je eten aanraakt. Hoest en nies in je onderarm, niet in je handen. Gebruik een papieren zakdoekje. Reinig regelmatig de plekken die je vaak aanraakt. Denk aan deurknoppen en lichtknopjes en niet te vergeten je telefoon, toetsenbord en muis.”

Buitenland

Intussen neemt het aantal besmettingen in het buitenland gestaag toe. In Duitsland zijn drie nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid van de deelstaat Beieren heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

De drie patiënten werken bij hetzelfde bedrijf als de man uit de regio Starnberg bij wie het virus maandag is vastgesteld. Ze zijn vermoedelijk besmet geraakt door een Chinese collega die een cursus in Beieren volgde. Bij haar werd pas bij terugkeer in China ontdekt dat ze besmet was.

Luchtvaartmaatschappij British Airways heeft met onmiddellijke ingang alle vluchten van en naar China geschrapt in verband met het coronavirus. De maatschappij heeft in elk geval directe verbindingen met de Chinese steden Peking en Shanghai. Die zijn tot maart stilgelegd, aldus het bedrijf woensdag.

Het aantal doden in China door de uitbraak van het virus is gestegen van 106 naar 132. Er zijn ruim 1450 nieuwe gevallen vastgesteld, waardoor nu vaststaat dat ongeveer 6000 mensen het Wuhan-virus hebben. Dat brachten de Chinese autoriteiten woensdag naar buiten. Het aantal mensen waarbij het vermoeden bestaat dat ze het virus bij zich dragen, staat op bijna 10.000.