Inzamelingsactie voor begrafenis Poolse redder groot succes

Nauwelijks een dag nadat er in een inzamelingsactie op touw werd gezet voor de begrafenis van de Poolse redder Marcin Kolczynski, is er meer dan voldoende geld gedoneerd om de man in Polen ter aarde te bestellen. De 37-jarige Poolse seizoensarbeider verdronk zondag nadat hij drie kinderen uit zee had gered bij Julianadorp (Noord-Holland).

Martina Janasz uit Den Haag startte de inzamelingsactie donderdag op de website GoFundMe toen ze hoorde dat het gezin van de verdronken Pool geen geld had om zijn lichaam naar zijn vaderland te laten repatriëren, zodat hij daar begraven kan worden. Ze hoopte daarmee ongeveer 1000 euro op te halen, maar vrijdagmiddag passeerde de teller al de 200.000 euro, aldus GoFundMe. Er zijn giften binnengekomen van meer dan tienduizend mensen uit 28 verschillende landen.

Janasz zegt op de website dat zij contact heeft met de weduwe van Kolczynski, die in Polen woont. Het bankrekeningnummer van het gezin is gekoppeld aan de crowdfundingssite.

Veel mensen die geld geven laten een boodschap achter. Ze prijzen zonder uitzondering Kolczynski’s reddingsactie als heldendaad.