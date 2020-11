Internationaal offensief tegen te dure kankermedicijnen

KWF Kankerbestrijding en Nederlands Kanker Instituut NKI gaan samen met vergelijkbare organisaties in andere Europese landen de strijd aan met de hoge prijzen van kankermedicijnen. Ze willen er om te beginnen achter komen waarom die medicijnen kosten wat ze kosten, want dat weet bijna niemand.

„Dan weet je waar je het over hebt”, aldus een woordvoerder van KWF. Tegen een zekere winstmarge heeft volgens hem niemand bezwaar, maar er gaan verhalen dat er wel 20 tot 50 procent winst wordt gemaakt en dat is maatschappelijk niet te verkopen. Maar het is bijvoorbeeld ook niet bekend wat grondstoffen en onderzoek kosten en waarom.

Intussen is er steeds meer mogelijk, waardoor steeds meer mensen voor een vorm van kanker kunnen worden behandeld. Dat betekent echter ook dat al die behandelingen steeds meer geld kosten.

Het KWF geeft een voorbeeld: „Pembrolizumab is een vorm van immunotherapie voor patiënten met longkanker en lymfeklierkanker. Daarnaast kunnen vormen als huidkanker (melanoom), blaaskanker, nierkanker, of kanker in het hoofd-hals gebied hiermee behandeld worden. De fabrikant rekent 50.000 euro per jaar voor de behandeling van een patiënt. Het gebruik van dit medicijn neemt toe, en dus ook de zorgkosten. De echte prijs van het medicijn is geheim, de opbouw van de prijs is onbekend. Dit maakt het onmogelijk om over een lagere prijs te discussiëren.”

Het is volgens de zegsman voor het eerst dat de kwestie op deze schaal wordt aangepakt. Landen variërend van Noorwegen tot Cyprus doen mee aan het offensief.