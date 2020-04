Integrale tekst boodschap koning Willem-Alexander

Boodschap van de koning vanuit Paleis Huis ten Bosch op Koningsdag 2020

Heel hartelijk welkom op deze Koningsdag thuis.

Veel dank aan het Koninklijke Concertgebouw Orkest, voor het initiatief om met het Wilhelmus deze online dag te openen. Hoe bijzonder is het dat het gelukt is om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen en zo de basis te leggen voor velen, om door het hele land mee te kunnen zingen.

Koningsdag thuis belooft een unieke Koningsdag te worden. En dan vooral uniek, omdat ik hoop dat het de aller, allerlaatste Koningsdag thuis van de geschiedenis zal zijn. Probeer er daarom het allerbeste van te maken. Zodat u later zich altijd zult herinneren, hoe u thuis en toch samen deze dag heeft beleefd.

Dat kan onder andere, door via Koningsdagthuis.nl uw activiteiten te uploaden en in beeld te laten brengen. Ik wil al diegenen die de website in korte tijd hebben neergezet, heel hartelijk bedanken. Zonder uw werk zou deze Koningsdag thuis veel minder het ‘wij’ gevoel hebben gehad.

Natuurlijk zouden we met de familie veel liever in Maastricht zijn geweest. Daar is maandenlang door vele enthousiastelingen keihard gewerkt aan een heel bijzonder programma en ook hen wil ik danken voor de grote inspanning die al geleverd was, voordat het trieste maar onvermijdelijke bericht kwam, dat dit jaar niet door zou gaan. Maar wat in het vat zit verzuurt niet en ‘leef Maastricht’ zit al in ons hart gesloten.

Zoals elk jaar verheugde ik mij intens op beelden van grachten, pleinen, straten en kermissen, grote massa’s mensen op de benen in dorpen, steden en de hagelwitte stranden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Nederlanders helemaal uit hun dak. Uitbundig feestvierend. Een van die dagen dat, ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’, even niet opgaat voor anders zo nuchtere Nederlanders.

Maar, het heeft niet zo mogen zijn. Ik kan mij heel goed voorstellen dat velen van u gehoopt hadden op meer bewegingsvrijheid na morgen. Ook hier in huis was de telleurstelling voelbaar. Maar het coronavirus laat zich niet de les lezen. Hou dus vol, ook na deze Koningsdag.

We doen het voor ons zelf, maar ook ter bescherming van de zwakkeren in de samenleving. En om de zorgprofessionals, na vele weken van uiterste inspanning, wat rust te gunnen. Rust die ze verdienen om bij te komen, en om zich klaar te maken voor de aankomende topprestaties die geleverd moeten worden om de uitgestelde medische zorg weer in te halen en ook onverhoopt voor het moment dat het virus weer de kop opsteekt en de ziekenhuizen weer volstromen met COVID-19-patiënten.

Vandaag zijn onze gedachten ook bij al die professionals die zich inzetten tegen corona en geen tijd hebben voor Koningsdag. Dank voor uw gigantische toewijding en doorzettingsvermogen.

In maart toonden wij ons respect voor de zorgprofessionals door op het balkon of op straat voor hen te klappen. Nu kunnen we ons respect tonen door vol te houden. Doe het voor jezelf en doe het voor hen.

En nu is het tijd voor feest. Koningsdag thuis. Hopelijk een onvergetelijke dag. Geniet ervan. Op afstand, maar samen. En, blijf gezond.