Inspectie bevraagt Calvijn College op schorsing leerling na protest korte broek

De Onderwijsinspectie wil van het reformatorische Calvijn College in Zeeland meer weten over de schorsing van een leerling die deze week in een online tv-programma protesteerde tegen een verbod op korte broeken. Het Calvijn College wil niet reageren.

De inspectie zegt „geen melding” te hebben gekregen van het Calvijn College over de schorsing. Scholen zijn wettelijk verplicht schorsingen van meer dan een dag officieel te melden. Bovendien mag een school een leerling hooguit vijf dagen naar huis sturen. „De Onderwijsinspectie gaat contact opnemen met het schoolbestuur”, verklaarde een woordvoerder vrijdagmiddag.

De schorsing vloeit voort uit het protest van de leerling tegen het verbod op het dragen van korte broeken op school. De leerling heeft meegewerkt aan opnames over het verbod van het onlinekanaal BOOS. De opname is sinds donderdag online te zien op het YouTube-kanaal van BOOS en bij BNNVARA.

In de provinciale en landelijke media is ophef ontstaan over de schorsing van de leerling en de handelwijze van de school. Het Calvijn College bevestigt vrijdag tegenover De Volkskrant dat de leerling een „time-out” heeft. De leerling zou sinds vorige week woensdag thuiszitten. De 17-jarige examenleerling is naar verluidt door de school voor de keus gesteld: excuus aanbieden of een andere school zoeken. De jongen heeft daarop excuus aangeboden. Vrijdagmiddag zou een gesprek tussen leerling en school hebben plaatsgevonden. Maandag zou hij weer welkom zijn op school.

Het Calvijn College in Goes wil niet reageren of de berichtgeving in andere media bevestigen. „We willen de kwestie niet groter maken dan deze is”, stelt woordvoerder Peter Smit in een reactie.

De Onderwijsinspectie onderzoekt de schorsing alleen procedureel, niet inhoudelijk, aldus een woordvoerder.