Inlezer Blindenbibliotheek: Blinden kunnen zo ook het RD lezen

Al 25 jaar spreekt Geertje Cornelisse-Verweij (76) artikelen uit de zaterdageditie van het Reformatorisch Dagblad in. Voor blinden en slechtzienden. „Zij krijgen zo ook de mogelijkheid mijn krant te lezen. Ik wil deze mensen van dienst zijn.”

Elke maandag rijdt Cornelisse van haar woonplaats Apeldoorn naar de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) in Ermelo. Om het Reformatorisch Dagblad (RD) in te lezen, zoals dat heet. Vorige maand werd ze voor de tweede keer in haar vrijwilligersloopbaan bij de CBB gehuldigd. Met vijf andere jubilarissen kreeg ze een oorkonde, VVV-bonnen, bloemen en gebak.

Hoe kwam u in 1993 ertoe om dit te gaan doen?

„Er stond toen een advertentie in het RD. De CBB vroeg mensen om het RD in te lezen. Dat leek me mooi. Het RD is echt mijn krant. Ik solliciteerde en deed een stemtest. Die viel goed uit en daarna ben ik begonnen.”

Waarom doet u dit werk?

„Vanuit het geijkte motief: om de medemens die in zekere zin gehandicapt is van dienst te zijn. Zo’n 75 mensen krijgen zo de mogelijkheid de krant te lezen, zoals dat wordt genoemd. Hopelijk doe ik hen daarmee een plezier.

Daarnaast is het leuk om te doen. Ik lees veel verschillende artikelen en wil die graag op een goede toon voorlezen. Soms zit ik er zo goed in dat ik mijn handen erbij gebruik.”

Wat leest u voor uit het RD?

„Er is een vaste volgorde. Ik begin met de meditatie, het kerknieuws en één of twee artikelen van de pagina Kerk en godsdienst. Die kies ik zelf uit. Ik kijk even naar de kop en lees dan wat het meeste eruitspringt.

Dan ga ik terug naar de voorpagina. Daarna het commentaar op pagina 3 en vervolgens een paar artikelen van de binnenlandpagina. Uit het katern Accent lees ik altijd de rubrieken Welbeschouwd en Toegespitst.”

Spreekt u alleen het RD in?

„Vroeger las ik ook het Nederlands gereformeerde kerkblad Opbouw in. Soms ook het christelijke geformeerde orgaan De Wekker, het Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Paulus, het zendingsblad van de Gereformeerde Gemeenten. In het begin sprak ik Opbouw thuis in, op cassettebandjes. Deze thuisleesdienst stopte jaren geleden. De vrijwilligers gebruiken nu in Ermelo een iPad om het RD in te lezen. Dat bespaart veel papier.”

Bent u het altijd eens met wat u inleest?

„Niet altijd. Soms lees ik met gekromde tenen.”

Hoe lang hoopt u dit nog te doen?

„Zo lang ik de gezondheid krijg. Mijn man overleed 7,5 jaar geleden. Zeker daarna is het voor mij belangrijk erop uit te gaan, onder andere voor vrijwilligerswerk.”

