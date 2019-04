In acht kernen Vijfheerenlanden willen bewoners koopzondag

In acht kernen van Vijfheerenlanden heeft een meerderheid van de inwoners voor winkelopenstelling op zondag gekozen. Dinsdagavond maakte burgemeester Lokker de uitslag van de volksraadpleging bekend die van 20 tot en met 26 maart werd gehouden.

Het gaat om Vianen, Leerdam, Lexmond, Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Oosterwijk en Zijderveld. Als de winkeliers dat willen en als er in die kern een winkel is gevestigd, mogen ze vanaf 19 juni elke zondag tussen 12.00 en 17.00 de deuren openen. In Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland, Schoonrewoerd en Tienhoven aan de Lek stemde de meerderheid tegen zondagopenstelling en blijven de bestaande regels gelden.

Coalitieonderhandelingen

De enquête is het gevolg van de coalitieonderhandelingen eind vorig jaar. CDA, CU, PvdA, VVD en D66 besloten de winkelopenstelling per kern te regelen. Als ten minste 33 procent van de stemgerechtigde inwoners van een kern zou stemmen, was de uitslag bindend, waarbij ”de helft plus één” bepalend was voor de vraag of de winkels al dan niet open zouden mogen.

In Hoef en Haag en Vianen is het aantal voorstemmers met 93,7 en 92,47 procent veruit het hoogst. In Leerdam koos ruim 66 procent van de kiezers voor de koopzondag. In Leerbroek (85 procent), Nieuwland (81 procent) en Schoonrewoerd (74 procent) waren de tegenstemmers verreweg in de meerderheid. Het spannendst was het in Zijderveld: 50,60 procent koos voor de koopzondag, 49,40 procent was tegen. Alle kernen van de voormalige gemeente Vianen stemden dus voor; in het voormalige Zederik waren de tegenstemmers in de meerderheid, Lexmond uitgezonderd.

SGP-voorman Evert Geluk betreurt de uitslag van de enquête. „Dit is een stap de verkeerde kant op. Als SGP gaan we uit van Gods Woord. Daarin staat dat we de zondag moeten heiligen. Dat is wat anders dan winkelen”, aldus Geluk, die wijst op het belang van een collectieve rustdag. „Die hebben we als maatschappij hard nodig. Ik ben bang voor de gevolgen van de 24 uurseconomie. Tot nu toe is die nog aan onze dorpen voorbij gegaan, ook in dat opzicht is dit een heel slechte ontwikkeling.” Geluk betreurt het bovendien dat de winkeliers niet om hun mening is gevraagd.

Rechtsongelijkheid

Ondernemers uit Meerkerk spraken dinsdagavond van rechtsongelijkheid. „Ik vind niet dat inwoners hierover horen te beslissen. Ik ben helemaal niet van plan om op zondag open te gaan, maar ik vind het gek dat een concurrent in het volgende dorp wel open mag en wij niet. Die beslissing hoort bij de winkeliers, niet bij de inwoners”, zei Eddy Zwijnenburg van de gelijknamige modezaak.

Burgemeester Lokker stelde vast dat veel inwoners hun stem hebben uitgebracht: er werden circa 43.000 uitnodigingen verstuurd, uiteindelijk werden 23.568 geldige stemmen uitgebracht. „Het onderwerp leefde, iedereen sprak erover.” Op 13 juni neemt de raad het definitieve besluit.