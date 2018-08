Imam Elforkani: Ik wil dat Geert Wilders veilig is

Moslims moeten Geert Wilders beschermen nu hij vanwege de cartoonwedstrijd ernstig wordt bedreigd. Die oproep deed de Amsterdamse imam Yassin Elforkani woensdag. „Onze islam gebiedt om barmhartig om te gaan met iemand die je aanvalt.”

Onacceptabel. Zo noemt Elforkani de kennelijke plannen van een opgepakte 26-jarige man. De verdachte leek op internet in de Pakistaanse taal aan te kondigen dat hij Wilders wil vermoorden. Omdat de PVV-leider een cartoonwedstrijd organiseert waarin de profeet Mohammed op de korrel wordt genomen. „De veiligheid van elke individu in ons land moet gegarandeerd worden”, benadrukt Elforkani donderdagochtend. Hij wil vrijdag preken over de kwestie.

Zeker in Pakistan zijn duizenden moslims woedend over de cartoonwedstrijd. De spotprenten over Mohammed zullen in november in een strengbeveiligd deel van de Tweede Kamer te zien zijn.

Wat vindt u van de cartoonwedstrijd?

Elforkani, die bekend staat als een gematigde imam: „Als moslim, als gelovige, vind ik het helemaal niet leuk en fijn dat de profeet wordt beledigd. Laat ik daar helder over zijn. Maar geweld tegen Wilders mag absoluut niet.”

Wilders stelt: De reacties en dreigementen uit Pakistan tonen aan dat islam en vrijheid niet samengaan.

„Dat spreek ik tegen. Die cartoonwedstrijd kan niemand verbieden.”

Op bijvoorbeeld het gebied van onderdrukking van vrouwen is er in moslimslanden nogal wat mis.

„In menig moslimland gaat heel veel verkeerd, maar dat hoeft niet aan de islam te liggen.”

Volgens Wilders is de cartoonwedstrijd niet bedoeld om te provoceren maar om te laten zien dat we niet marchanderen met onze vrijheid.

„Dat is zijn benadering. Je hoeft geen hogere wiskunde te studeren om te zien dat er wel degelijk sprake is van provocatie. Ik ben misschien naïef, maar ik hoop dat Wilders zelf ook reflecteert op zijn actie. Want mede-Nederlanders in het buitenland, zoals Pakstian, zullen zich nu niet zo lekker voelen als ze op straat lopen. Ook over hun veiligheid maak ik me zorgen.”

De Pakistaanse premier Kahn stelt dat weinigen in het westen begrijpen hoeveel pijn godslasterlijke acties moslims aandoen.

„Onze eigen premier Rutte heeft uitgesproken dat je alles wat je vindt niet zou hoeven zeggen. Dat heeft te maken met beschaving. Maar in het westen is de vrijheid van meningsuiting heilig. Die moet worden bewaakt.”

Kan het zijn dat bijvoorbeeld orthodoxe moslims uw pleidooi om Wilders te beschermen zien als verraad aan de islam?

„Dat kan. Maar laten we de discussie blijven voeren. Ik neem het niet op voor de ideeën van Wilders, maar wil wel dat zijn veiligheid is gegarandeerd. Ik probeer kwaad te bestrijden met barmhartigheid. Mijn uitgangspunt is: onze islam gebiedt barmhartig om te gaan met iemand die je aanvalt. In die traditie van de profeet sta ik.”

Andere moslims zullen de jihad willen aangaan met Wilders? Zijn kop moet eraf?

„Dat wordt hier niet geleerd. En ik geloof in Pakistan ook niet. Niemand roept op om zomaar de jihad te verrichten. In Nederland mag iedereen zichzelf zijn. In dit prachtig mooie land mag ik moskeeën bouwen. Dat zie ik als een van de gunsten van God.”

Sommige Nederlandse columnisten stellen dat moslims lange tenen hebben.

„Die stelling is niet correct. Vergeleken met de commotie tien jaar geleden rond Wilders’ film Fitna is het nu erg rustig in Nederland. Ik merk niets van onrust onder moslims in Nederland. We hebben de afgelopen tien jaar een leerproces doorgemaakt. Dat koester ik en daar ben ik trots op.”