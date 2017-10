Iedereen wil puzzel Anne Faber oplossen

Wat is Anne Faber overkomen? Waar is de jonge vrouw? Burgers snakken naar informatie over de vermissingszaak. Maar ook: ze proberen zelf de puzzel op te lossen.

Van het allereerste begin is hij in de ban van de vermissing van de Utrechtse jonge vrouw. Toen cartograaf Michiel Hegener uit Wassenaar anderhalve week geleden hoorde dat de 25-jarige Anne Faber op mysterieuze wijze was verdwenen in de bossen rond Zeist én de foto van de vrouw bekeek, bekroop hem onmiddellijk een niet-pluisgevoel. „Ik voelde meteen dat het gruwelijk mis was”, aldus Hegener vanmorgen. „En net als half Nederland ben ik betrokkken op deze zaak.”

Zijn interesse werd nog meer aangewakkerd toen Hegener ontdekte dat Anne Faber op vrijdag 29 september, de dag van haar verdwijning, fietste in een gebied dat hij op zijn duimpje kent. De publicist en kaartenmaker vervaardigt al jaren fietsroutes voor de ANWB. En laat een van die routes, nabij Den Dolder, nu net overlap vertonen met de fietstocht die Anne Faber die vrijdag vanuit Utrecht maakte.

Met als doel de raadsels rond Anne op te klaren, timmerde de cartograaf vorige week donderdag „in zes uur” een scenario in elkaar over de laatste bewegingen van de jonge vrouw op 29 september. Hegener nam onder meer openbare informatie over het telefoongebruik van Anne en gegevens van buienradar.nl onder de loep. Zeker nadat de NOS maandag fors aandacht besteedde aan de bevindingen van Hegener, is zijn scenario op Facebook duizenden keren gedeeld.

Hoosbui

Op grond van zijn privérecherchewerk concludeert de kaartenmaker dat Anne vermoedelijk zo’n 1 tot 2 kilometer ten oosten van Den Dolder is belaagd. Het is heel aannemelijk dat de vrouw in die buurt, rond 19.30 uur, onder een ecoviaduct schuilde voor een hoosbui, zet Hegener uiteen.

Zeer waarschijnlijk, zo analyseert de publicist, kwam de maandag opgepakte 27-jarige zedenmisdadiger Michael P. bij dat viaduct Anne tegen. P. zat vast in de vlak bij dat viaduct gelegen forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. In of vlak bij Den Dolder ligt ergens het lichaam van Anne, denkt Hegener.

Dat Anne is belaagd in Huis ter Heide, een dorpje dat een kilometer of vijf zuidelijker dan Den Dolder ligt, wil er bij Hegener niet in. „Ik vermoed dat Anne nooit in Huis ter Heide is geweest. Het lijkt mij logisch dat ze rond halfacht vrijdagavond, toen ze in Den Dolder was en het donker begon te worden, zo snel mogelijk terug wilde naar haar woonplaats Utrecht. Misschien wel door de trein te pakken in Den Dolder. De fietsroute via Huis ter Heide zou een omweg betekenen.”

Dwaalspoor

Dat Annes jas in Huis ter Heide is gevonden, wil níét zeggen dat de jonge vrouw daar ook werkelijk is geweest, zegt de kaartenmaker. Hij vermoedt dat de dader de politie op een dwaalspoor wilde zetten door in Huis ter Heide de jas van zijn slachtoffer te droppen. „De jas lag op een makkelijk vindbare plaats, ergens langs een fietspad. Kennelijk wilde de dader dat de jas zou worden gevonden. Zodat de politie de focus zou richten op Huis ter Heide. Als de dader écht de jas had willen verstoppen, had hij die wel in bijvoorbeeld een vuilcontainer gedumpt.”