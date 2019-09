‘Iedereen bij dit proces loopt gevaar’

De familie van kroongetuige Nabil B. laat weten diep geraakt te zijn door de liquidatie van Nabils advocaat Derk Wiersum. Maar ze zijn niet verbaasd. „We hebben politie en OM van meet af aan gewaarschuwd dat iedereen die bij dit proces betrokken is, gevaar loopt. Een aanslag op een officier zou een volgende stap kunnen zijn”, aldus een familielid tegen De Telegraaf.

Nabil B. is kroongetuige in een groot onderzoek naar een reeks liquidaties. Achter deze moorden zou een bende zitten die wordt geleid door de voortvluchtige Ridouan Taghi, de meest gezochte man van Nederland. Reduan B., broer van Nabil, werd 29 maart 2018 in Amsterdam-Noord doodgeschoten kort nadat bekend was gemaakt dat het OM een kroongetuigendeal met Nabil had gesloten. Politie en justitie erkenden eerder dat ze de dreiging voor de familie van kroongetuige Nabil B. verkeerd hebben ingeschat.

Volgens een familielid van B. is het Openbaar Ministerie tekortgeschoten. „Als je het traject van een kroongetuige ingaat, dan moet je bij deze specifieke criminele organisatie uit dit liquidatieonderzoek weten welke strategie je kiest. En daar hoort maximale beveiliging bij. Ze hebben het bij mijn broer onderschat en nu weer”, meldt De Telegraaf.

In het onderzoek naar Taghi en andere vermeende criminele kopstukken maakt justitie volop gebruik van zogeheten PGP-berichten - versleuteld berichtenverkeer tussen criminelen. Talloze berichten zijn door experts leesbaar gemaakt, nadat een aantal servers waarop deze berichten opgeslagen waren binnen handbereik kwamen. Saillant is dat in een van die berichten Taghi spreekt over de mogelijkheid een specifieke officier van justitie te „laten slapen” - crimineel jargon voor liquideren.