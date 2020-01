Hotel in Amsterdam ontruimd om brandende gasleiding

Het Art’Otel aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam is maandag ontruimd wegens een brand die voor het pand woedt. De veiligheidsregio vermoedt dat de brand is ontstaan doordat de gasleiding in de stoep voor het hotel tijdens werkzaamheden werd geraakt.

De hotelgasten zijn ondergebracht in andere hotels, onder meer in het Victoria. Tot de ontruiming werd besloten omdat de hitte van het vuur ook het hotelpand kan bereiken, aldus de veiligheidsregio. Voor zover bekend bij de veiligheidsregio zijn er geen slachtoffers.

Medewerkers van netwerkbeheerder Liander zijn bezig de gasleiding af te sluiten.