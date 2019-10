Hoornbeeckstudenten beveiligen Familiedagen

Studenten van het Hoornbeeck College lopen op de Familiedagen in Gorinchem rond in uniform. De 29 scholieren van de opleiding Bewaken & Beveiligen in Gouda en Rotterdam moeten het reformatorische gezinsevenement in de evenementenhal van Gorinchem veilig houden.

Dat Familiedagen gebruikt maakt van studentbeveiligers is absoluut niet omdat het evenement dit jaar onveiliger zou zijn, stelt beursorganisator Nadine van Heijst. „Maar beveiliging is voor onze doelgroep belangrijk. We hebben te maken met veel kinderen. Sinds dit jaar is er een grote roltrap die centraal in de hal staat. We willen voorkomen dat kinderen daar gaan spelen en ongelukken gebeuren.”

Volwassenen met kinderwagens kunnen voor opstoppingen zorgen, ziet Van Heijst. „De studenten zorgen ervoor dat alles goed verloopt.” Ze is te spreken over de inzet van de Hoornbeeckers. „Ze zijn heel oplettend.”

