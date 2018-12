Hoornbeeck voor tiende keer op rij beste ROC

Het reformatorische Hoornbeeck College is voor de tiende keer het beste ROC van Nederland. Dat blijkt uit de Keuzegids MBO 2019, die maandag werd gepresenteerd.

Drs. W. J. de Potter, voorzitter van het College van Bestuur, stelt dat het Hoornbeeck College niet haar best heeft gedaan om boven aan de lijst te staan. „We willen gewoon een goede school zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid.” Het mbo-opleidingsinstituut voor zo’n 7000 leerlingen scoorde in het vergelijkingsonderzoek onder meer goed op studenttevredenheid.

Drie scholen uit Brabant doen het –net als het Hoornbeeck– eveneens goed in de studiekeuzelijst. Het gaat om De Rooi Pannen, het christelijke Menso Alting en ROC ter AA.

De kwaliteitsproblemen van ROC Leiden zijn nog steeds niet opgelost, stelt de Keuzegids. Studenten hebben vooral klachten over de commerciële opleidingen. Daarbij is het studiesucces bij veel opleidingen laag.

MboRijnland, waar ROC Leiden sinds vorig jaar deel van uitmaakt, is dan ook een van de slechtst presterende mbo’s in Nederland. Ook Da Vinci en Zadkine, eveneens scholen in Zuid-Holland, bungelen onderaan de ranglijst. Bij Da Vinci zijn de problemen volgens de gids het grootst bij de horecaopleidingen. Bij Zadkine zit de pijn vooral bij verzorging en toerisme.

ROC Leiden moest in 2015 gered worden met een noodlening van 40 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs.