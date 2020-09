Hoogbejaarde vrouw uit Monninckendam komt om door ongeval

Een hoogbejaarde vrouw van 91 jaar uit Monnickendam is om het leven gekomen door een ongeval. Het slachtoffer belandde woensdag met haar auto op de Galgeriet in haar woonplaats in het water.

Het ongeval gebeurde door nog onbekende oorzaak rond 14.30 uur, meldt de politie donderdag. De vrouw werd door omstanders en de brandweer uit de auto gehaald, gereanimeerd en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze overleden.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het dodelijke ongeval.