Hollander tipt politie over Jos B.

Een 46-jarige Nederlander gaf de gouden tip die leidde tot de arrestatie van Jos B. (55), de man die verdacht wordt van de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998.

De man die de politie tipte over de verblijfplaats van B. had hem al meerdere malen gesproken, nog voordat bekend was dat B. verdacht wordt van de moord op Nicky Verstappen. Dat liet de 46-jarige Nederlander weten aan De Telegraaf.

De tipgever woont in de regio van Castelltercol, waar B. zondag is aangehouden. B was aan het houtkappen toen de politie hem inrekende. De tipgever: „Hij zat in een tentje in het bos, vlak bij een huis dat al jaren wordt bezocht door meerdere mensen. Het is een soort commune. Ik heb hem in juli al eens gezien en gesproken, en voor het laatst begin deze maand. Hij leeft graag in de natuur, had hij me laten weten”, vertelde de tipgever aan De Telegraaf. „Hij zag er netjes uit.”

Onder de eigendommen van B. trof de Spaanse politie dit weekend gereedschap aan waarmee hij in de natuur kon overleven, zoals visgerei, een boek over eetbare planten, gedroogd voedsel, laarzen, bergkleding en allerlei soorten batterijen.

Spaanse politie toont beelden arrestatie Jos B.

Zaterdag nam de 46-jarige Nederlander contact op met de politie. „Toen is mij verteld: We gaan actie ondernemen.” Dat was spannend, zegt de tipgever. Vooral omdat hij bang was dat Jos B. onraad zou ruiken. „Ik ben heel erg opgelucht dat hij nu is gepakt.”

B. zou maandag voorgeleid worden aan de rechtbank in Barcelona, meldde de Spaanse krant La Vanguardia. B. zou tegen de Spaanse politie niets hebben gezegd. Nabestaanden van Nicky Verstappen reageerden opgetogen op de doorbraak. „We willen graag de antwoorden hebben. Tegelijk zijn we bang voor wat er gebeurd is. Maar anders blijf je eraan denken, dan heb je ook geen rust”, zei moeder Berthie Verstappen zondagavond tegenover de NOS. Het AD meldde dit weekend dat B. vorig jaar nog survivaltrainingen gaf aan jongeren in Polen.