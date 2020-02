Hoe sekteleider Vrieswijk meisjes misbruikte met beroep op Bijbel

Hij vernederde kinderen tot op het bot. Misbruikte minderjarige vrouwelijke volgelingen. Verwenste tegenstanders naar de hel. Alles met een beroep op de Bijbel. Het deze week te verschijnen boek ”Hannelore. Het meisje uit de sekte” schetst een ontluisterend beeld over de in 2019 overleden Sipke Vrieswijk, sekteleider van de Gemeente Gods.

In de kapel van het Klooster van de Zusters van Liefde in het Gelderse dorp Velddriel speelt Robbie, zes jaar, met zijn schoenen. Ze moeten twee boten voorstellen. De parketvloer is de zee. Intussen ontvouwt sekteleider Sipke Vrieswijk een preek voor een groepje volgelingen. De man, die zich een profeet van God noemt, ergert zich aan het afleidende gespeel. Ongenadig valt Vrieswijk uit tegen het jongetje. „Waar ben jij allemaal mee bezig, Robbie? Denk je dat spelen belangrijker is dan luisteren naar Zijn Woord? Zit er soms een duiveltje in jouw hoofd?”

Toorn

Het kind krimpt ineen en kruipt tegen zijn moeder aan. De toorn van Vrieswijk wordt alleen maar groter. „Kijk me aan! Zo gaat dat hier niet!” tiert de sekteleider. „Niet luisteren naar de Heer, klein addergebroed, hoe haal je het in dat domme hoofd van je! Jij duivelskind. Jouw geweten is zwart en Hij ziet alles.”

Robbie, die last heeft van bronchitis, hapt naar adem, en valt flauw. Zijn moeder buigt zich naar het joch en krijgt ook de volle laag. „Jij hebt ook de duivel in je hart. Eruit!” Moeder en kind verlaten de kapel, vader blijft zitten. „Ziehier de invloed van satan op ons gelovigen”, houdt Vrieswijk zijn geschrokken volgelingen voor. „We moeten het kwaad met wortel en tak uitroeien.” Hij pakt de draad weer op en houdt een betoog uit Markus 7, over rein en onrein.

Het tafereel rond Robbie staat opgetekend in ”Hannelore. Het meisje uit de sekte” van Frank Krake (uitgeverij Achtbaan). Het deze week te verschijnen boek schetst een onthutsend beeld over sekteleider Sipke Vrieswijk en diens partner Aagje. Eind vorige eeuw hielden de twee een vijftiental volgelingen jarenlang in een ijzeren greep. Dat gebeurde vanaf 1983 zo’n tien jaar in het klooster in het Gelderse dorp Velddriel. Later verkasten Vrieswijk en zijn gevolg naar onder meer Israël. Het duo kreeg in 1998 tbs opgelegd en belandde jarenlang in de cel voor seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Auteur Krake raadpleegde onder meer politiedossiers en sprak een zestal voormalige sekteleden.

Trieste tactiek van Vrieswijk was om echtparen tegen elkaar uit te spelen. Om critici te verbannen en jaknikkers over te houden. Altijd met een beroep op de Bijbel. Een paar studenten die zijn groepering onderzochten en tegen wie hij mooi weer speelde, liet hij weten: „Mijn God is een wonderbare God. Hij geeft mij opdracht om te scheiden met een tweesnijdend scherp zwaard, diegenen die niet bij elkaar horen. Ik wil geen echtscheidingen. Het is Gods wil, die heb ik uit te voeren.”

Terwijl de sekteleider zich vergrijpt aan onder meer minderjarige meisjes, deinst hij er niet voor terug volgelingen die zich in zijn ogen onzedelijk gedragen de mantel uit te vegen. Tijdens een sessie waarin hij zijn onderdanen oproept om meer geld aan de Gemeente Gods te doneren, haalt hij uit naar een man. „Er is hier zelfs een broeder onder ons die meent dat een vakantie in Zuid-Frankrijk belangrijker is dan zijn verbintenis met God. Die prefereert de blote vrouwen daar op het strand boven zijn relatie met de Heere!”

Jacobus Koelmanschool

Vrieswijk hecht aan ingetogen kleding. Zijn vrouwelijke volgelingen hullen zich in lange, wijde rokken. Op bevel van de sekteleider moeten kinderen in 1983 naar de reformatorische Jacobus Koelmanschool in Krimpen aan den IJssel. „Daar werd van meisjes verwacht dat ze lange rokken droegen”, schrijft Krake. Spullen die sekteleider Vrieswijk niet zinnen, omdat die occult zouden zijn, moeten de prullenbak in. Dat gebeurt bijvoorbeeld met een pen van Hannelore, die zo’n vijftien jaar in de greep van de sekte was. Op het schrijfgerei van het kind staat een plaatje van een poppetje. Mag niet.

De sekteleider heeft er ook op financieel gebied de wind onder. Volgelingen moeten een fors deel van hun inkomen of erfenis inleveren. Zelf trakteert de sekteleider zich op hotel-uitjes met zijn partner Aagje. Onderdanen die in de ogen van de sekteleider in de fout gaan, moeten geld deponeren in de zogeheten klunzenpot. Soms honderden guldens. Zo’n fout? Een volgeling, die op verzoek van Vrieswijk klust in het klooster, heeft de kwast wat te kwistig gehanteerd.

Meisjes misbruiken met een beroep op de Bijbel

Een van de meest schrijnende wantoestanden binnen de sekte Gemeente Gods was het structurele seksuele misbruik van vrouwen, onder wie enkele minderjarige meisjes. De vrouwen worden verwend met onder meer parfums en sieraden. Ze krijgen sterke drank en andere verdovende middelen voorafgaand aan de sessies achter gesloten deuren, zo blijkt uit het boek. Aagje, de partner van Vrieswijk, is daar dan bij en doet mee.

Ook Hannelore van Otterloo, een minderjarig meisje nog, wordt vele malen misbruikt. Het kind moest voorafgaand aan het misbruik bijvoorbeeld samen met de sekteleider tot haar afgrijzen een pornofilm bekijken. Stuitend is dat sekteleider Sipke Vrieswijk zijn gedrag goedpraat met de hand op de Bijbel. De man vertelt een volwassen volgeling (de moeder van Hannelore) dat ze is geroepen als „Bruid van God.” Vrieswijk: „Ik word daarvoor gebruikt als profeet, maar jij hebt gemeenschap rechtstreeks met God en komt daarmee dichter bij de Heere. In de Wet van de Geest des Levens, die je kent uit de Romeinenbrief, is dit geoorloofd. Je treedt straks uit de Wet van der Zonde des Doods.”