Hoe nepdochter Brigitte uit Almere via WhatsApp van 5000 euro beroofde

Ze dacht haar dochter uit de brand te helpen. In werkelijkheid tuinde ze met open ogen in de val van een internetcrimineel. Brigitte (61) uit Almere werd in december in een paar minuten tijd van 5000 euro beroofd. Via WhatsApp.

„Wat ik heb meegemaakt, wens ik niemand toe. Ik voelde me zó bedrogen. Mijn vertrouwen in mensen en mijn eigenwaarde zijn beschadigd”, vertelt Brigitte donderdagavond. De frustratie druipt van haar stem.

Tenerife, 21 december 2019. Brigitte en haar man staan in hun vakantieverblijf op het punt te gaan dineren. Dan komt op de telefoon van de Almeerse vrouw een appje binnen. Van dochter Fleur uit Friesland. Denkt moeder. Er staat immmers een „lieve” profielfoto van haar dochter in de app. Wel heeft Fleur nu een ander telefoonnummer. Per app leest Brigitte dat die nummerwijziging te maken heeft met een overstap naar Sim Only, waarbij je de telefoonkaart kunt opwaarderen.

Fleur –in werkelijkheid een crimineel die dochter speelt– vraagt Brigitte per app om hulp. Of moeder meteen 2500 euro wil overmaken naar een man met wie Fleur zaken deed. En wel onmiddellijk. „Ik dacht echt dat mijn dochter in de penarie zat. Ik las in de app dat ze niet kon internetbankieren. Het lag allemaal heel moeilijk”, blikt Brigitte terug. Fleur verzekert haar moeder dat ze een paar dagen later de 2500 euro terugbetaalt.

Brigitte aarzelt niet lang. Als ze via haar zogenaamde dochter per app een betaallinkje krijgt, stort ze de 2500 euro meteen op het ING-rekeningnummer van de man met wie Fleur zaken deed.

De transactie is amper voltooid als er wéér een appje van dochterlief op Brigittes telefoon binnenfloept. Er ging iets niet goed met de afschrijving, leest moeder. Of ma nóg eens met spoed 2500 euro wil overboeken naar het ING-rekeningnummer. Dat doet Brigitte meteen. „Ik dacht: Dit is dringend. Onze kinderen vragen niet gauw om hulp, dus ik overwoog: áls ze dat een keer doen, wil ik ze meteen helpen.”

De crimineel, inmiddels 5000 euro rijker, blijkt een aasgier van het zuiverste water. Voor de derde keer klopt de zogenaamde dochter via WhatsApp aan bij Brigitte. Het is echt nodig dat er opnieuw geld wordt overgemaakt, anders dreigt beslaglegging, leest moeder. Dan grijpt de echtgenoot van Brigitte in. „Hij zei: „Hier klopt iets niet. Bel Fleur.””

Als moeder haar dochter in Friesland belt, krijgt ze een ijskoude douche. De echte Fleur heeft nooit geappt over 2500 euro. „Ik voelde me zó bedrogen”, gruwt Brigitte. De crimineel gebruikte een van internet geplukte afbeelding van Fleur als profielfoto op WhatsApp. De oplichter was gehaaid. „Hij maakte een grapje over Friesland, waar internetbankieren niet zou lukken. Een berichtje als: „In Friesland gebruiken ze nog paard en wagen.””

Achteraf kan de Brigitte zich wel voor het hoofd slaan. „Ik had meteen mijn dochter moeten bellen en had moeten bedenken dat Fleur helemaal niet de persoon is om op zo’n manier geld van mij te vragen. Misschien was ik zo vlak voor Kerst in een stemming om niet al te kritische vragen te stellen.”

De nacht nadat Brigitte 5000 euro is afgetroggeld, doet ze geen oog dicht. De dag erna gaat ze met haar man aan de wandel. „We besloten om onze vakantie niet te laten bederven.”

Het echtpaar schakelt de ING-bank en de politie in. Maar anderhalve maand later heeft ze de 5000 euro niet terug. Vermoedelijk kan ze naar het geld fluiten. „De politie vertelde dat het lastig kan zijn oplichting te bewijzen. De persoon achter het ING-rekeningnummer kan een tussenpersoon kan zijn. Misschien wel een arme sloeber die onder druk is gezet. Ik kreeg te horen dat je van een kale kip geen veren kunt plukken.”

Zo herken je WhattsAppfraude