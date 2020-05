Hoe bewaren ze in Oudewater 1,5 meter afstand?

Houd 1,5 meter afstand, krijgen we telkens ingeprent. Maar de straten worden steeds voller. Hoe hanteren ze in het zwaargetroffen Oudewater coronaregels?

Onlangs viel het oog van Gerard (78) op een mooie auto. Nieuwsgierig snuffelde hij onder de omhoog staande motorkap. Met de eigenaar van de wagen knoopte hij een praatje aan. Ineens drong het tot Gerard door dat hij de 1,5 meter afstand niet in acht hield. „Je wordt losser. Je vergeet zo’n voorschrift vaker”, zegt Gerard, die met zijn vrouw Hanny (73) door Oudewater loopt. Het historische stadje is hard getroffen door het coronavirus, een tiental inwoners overleed. Tot ongeveer een maand geleden deed een schoonzoon boodschappen voor het echtpaar. Nu gaan Gerard en Hanny zelf de winkels weer in.

Wielrenners

Vier op de tien ouderen vinden het lastig om 1,5 meter afstand te houden, bleek maandag uit een peiling van ouderenbond ANBO onder 5500 senioren.

Wandelend op smalle paadjes in en rond Oudewater is het soms een hele toer om op voldoende afstand te blijven, merken Gerard en Hanny. „Wielrenners willen met alle geweld snel om je heen.” Hanny: „Dan maak ik me zorgen. Niet over corona, maar over mijn benen.”

In supermarkten of op de markt bewaart lang niet iedereen de 1,5 meter afstand, klinkt het in het stadje. „Zaterdag liepen we op de markt in Gouda. Het was er superdruk. Iedereen probeerde elkaar te vermijden, maar dat was niet mogelijk. Ik wilde zo snel mogelijk weer weg”, zegt Marieke (52) uit Nieuw-Lekkerland vanaf een zeilschip dat ligt afgemeerd in Oudewater. Ze is met haar echtgenoot een weekje aan het varen. Haar man Gert (55), met zijn arm op het houten roer: „De naleving van de afstandsregels verslapt.” Marieke, werkzaam op het kantoor van een transportbedrijf, merkt dat haar baas de regels serieus neemt. „Tussen de bureaus is plexiglas geplaatst. Net alsof je op kantoor in quarantaine zit.”

Met geelzwarte bestickering zijn op het plein van de rooms-katholieke Maria-basisschool looproutes gemarkeerd. Maaike Hellingman (36), moeder van twee kinderen, haalt dochtertje Charlotte van school. Hellingman probeert drukte te vermijden. „Ik ga in het weekend niet naar Ikea.” Rianne (30), een andere jonge moeder op het schoolplein, werkt als fysiotherapeut. „Dan is het lang niet altijd haalbaar om 1,5 meter afstand te houden.”

Of moeder Lilian Velt (56) bang is dat het coronavirus weer opduikt nu steeds meer mensen de straat opgaan? „Als je je hele leven overal bang voor bent, is de lol eraf”, lacht de vrouw in de deuropening van haar woning. Zelf laat ze de teugels wat vieren. „Mijn zoons van 18 en 24, die op kamers wonen, begroeten me sinds een paar weken weer met een zoen.” Al blijft alertheid geboden, zegt Velt. „Blijf thuis als je ziekteverschijnselen heb.”

Onderschat het gevaar van het coronavirus niet, waarschuwt bloemist Bert Bultema (60). „Ik ben er niet gerust op.” Toen velen onlangs voor Moederdag bloemen kochten, liet hij klanten buiten via een pinapparaatje betalen. Om drukte in de winkel te vermijden. Bultema is longpatiënt en behoort tot de risicogroep. Overmatige zorgen zegt hij zich niet te maken. „Ik vertrouw op God.”

Zwanger

Met haar kind geniet Jolanda Hidding (34) in hartje Oudewater van een ijsje. Jongeren in motorbootjes varen voorbij. „Ik leefde een tijdje geleden regels strikt na, maar word makkelijker. Een tijdje geleden sprak ik niet met vrienden en bekenden af. Nu weer wel.” Ze vindt dat noodgedwongen afstand bewaren maar niks. „Ik ben zwanger. Toen ik dat nieuws vertelde tegen vrienden, konden we elkaar even niet knuffelen. Dat is vervelend.”