Hobbels op weg naar de coronateststraat

Moeizame telefoontjes, een onprettige test, soms dagen –in quarantaine– wachten op de uitslag. Een coronatest ondergaan heeft nogal wat haken en ogen. Maar: de GGD’en beloven beterschap.

Hoeveel wordt er nu getest?

In de teststraten van de GGD hebben zich vorige week 111.764 mensen laten testen. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van de week ervoor, meldde koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Is dat genoeg?

Er is nog steeds een deel van de Nederlandse bevolking dat zich niet laat testen bij klachten die coronagerelateerd kunnen zijn. Uit onderzoek van het RIVM en de GGD bleek twee weken geleden dat 80 procent van de mensen met klachten toch naar buiten gaat; 12 procent liet zich testen. Uit een peiling op de Facebookpagina van het Reformatorisch Dagblad bleek dat van de bijna 700 stemmen 23 procent zich bij klachten direct zou laten testen. De overige 77 procent zou het nog even aanzien.

Wat houdt mensen tegen?

Uit het onderzoek van het RIVM bleek dat 4 op de 10 mensen hun klachten herkent van een andere aandoening dan Covid-19. Ze schrijven de klachten toe aan hooikoorts, astma of de gewone griep. Nieuw onderzoek moet uitwijzen waarom er de afgelopen week wel een toenemende testbereidheid is. In de reacties op de Facebook en Instagram van het RD noemen mensen de verplichte quarantaine in afwachting van het testresultaat als bezwaar. Ook wordt de testmethode –het afnemen van slijm uit de keel- en neusholte– als onprettig ervaren. Veel van de mensen die reageren vinden het lastig te onderscheiden of hun klachten door een gewone verkoudheid komen of dat het om corona gaat. Als reden om juist wel te laten testen, voeren mensen de gezondheid van anderen aan en het volgen van de adviezen van de overheid.

Hoe kan het dat de teststraten de toestroom van de afgelopen week niet aan lijken te kunnen?

De teststraten zijn evenredig verdeeld over Nederland. Als er een periode minder veel aanloop is, wordt de capaciteit van de testlocatie teruggeschroefd. Wanneer er een toename is van het aantal mensen dat getest wil worden –de afgelopen week vooral in de regio’s Zuid-Holland, Zeeland en delen van Brabant– moeten deze testlocaties opschalen. Daar zit altijd een dag vertraging in. Daardoor duurt het soms enkele dagen voor mensen uit deze regio’s in de teststraat terecht kunnen.

Waarom duurt het soms langer dan 48 uur voor de uitslag bekend is?

Het bij de test afgenomen slijm wordt in een laboratorium onderzocht op corona. Dit onderzoek neemt tijd in beslag. Ook kan de uitslag langer op zich laten wachten door drukte in de teststraat, doordat mensen niet goed telefonisch bereikbaar zijn of er onjuiste adresgegevens van hen in het systeem staan.

De GGD’en beloven nu te gaan opschalen. Hoe?

Dat kan bijvoorbeeld door het verruimen van de openingstijden, nieuwe testlocaties te openen of extra personeel te regelen. De GGD’en hebben een bestand met personeel dat in tijden van toegenomen drukte kan inspringen.

Zijn er voldoende tests beschikbaar om de vraag aan te kunnen?

Op dit moment wel, maar in het najaar kunnen mogelijk tekorten ontstaan. Naar verwachting zou het aantal tests per dag dan kunnen oplopen tot 70.000, waar dat er nu nog 20.000 zijn.



Facebook Poll





om de post te tonen en ververs dan de pagina. De Facebook-post kan niet getoond worden, omdat Facebook cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta doelgroepgerichte cookies toe om de post te tonen en ververs dan de pagina.

Instagram