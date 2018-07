Hitterecord 1944 niet gebroken

In Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) en Arcen (Limburg) is vrijdag een temperatuur van 38,1 graden gemeten. Daarmee is het hitterecord niet gebroken: op 23 augustus 1944 werd in Warnsveld bij Zutphen 38,7 graden gemeten.

Huisarts Jan Thate noteerde het record destijds als KNMI-waarnemer in het weerhuisje achter in zijn tuin. Het logboek waarin hij het opschreef, bleef bewaard. Zijn familie werd vrijdag op de hoogte gehouden van de temperatuurontwikkeling.

Volgens een radioverslaggever speelde Arcen vals om de warmste plek van het land te worden: voor het meetinstrument werd een vrachtwagen neergezet, waardoor het op die plek warmer werd.

Het was vrijdag met 35,4 graden in De Bilt wel de warmste 27 juli sinds het begin van de metingen; het vorige record was 32,3 graden in 1933. Het is uitzonderlijk dat vrijdag bij alle meetstations van het KNMI een temperatuur boven de 30 graden werd gemeten, zodat het in het hele land tropisch warm was. Bij 22 stations werd 35 graden of meer genoteerd, bij 13 van de stations werd de 36 gehaald. In Hoek van Holland werd nooit zo’n hoge temperatuur gemeten als vrijdag: 37,9 graden.

Weeronline kwam vrijdag met een nieuwe definitie: superhittegolf. Intussen worden op tal van plaatsen records gebroken. Het record van de langste hittegolf nog niet: die duurde in 1975 in De Bilt 18 dagen. In de nacht van donderdag op vrijdag werd in De Bilt de warmste nacht ooit op deze plaats gemeten: het werd niet kouder dan 23,6 graden.

ProRail heeft de handen vol aan spoedreparaties bij kromgetrokken rails. De defecten op het spoor veroorzaken seinstoringen.

Op tal van plaatsen zijn er problemen met het openen of sluiten van bruggen. De gemeente Amersfoort liet vrijdagmorgen een laagje van de Kwekersbrug over de Eem slijpen, zodat hij weer open kon.

In het westelijk deel van Overijssel en Drenthe mag op de dijken geen vee meer grazen. De dieren zouden de uitgedroogde grasmatten te veel beschadigen.

Hoogheemraadschap Rijnland beperkt sinds vrijdag recreatievaart door de sluizen bij Spaarndam om instroom van zout water vanuit het Noordzeekanaal tegen te gaan. De Snelle Sluis bij Moordrecht is vanaf deze zaterdag gestremd om zout water te weren.

Bij Oploo in Brabant hebben medewerkers van het waterschap vissen gered die vrijwel geen zuurstof meer hadden, doordat gedeelten van de Strijpse Beek bijna droogstonden.

Na regenbuien kan het glad zijn doordat tijdens de droogteperiode vuil en olieresten op de weg zijn achtergebleven.

Het duurt waarschijnlijk tot maandagochtend voor het wegdek op de zuidelijke ringweg van Groningen is hersteld. De weg moest dicht omdat het asfalt smolt.

Bij het noodweer in Rotterdam is donderdagavond het stadhuis getroffen door blikseminslag. Daardoor werkten de klok en het klokkenspel vrijdag niet.

Welk effect heeft de huidige hittegolf op de vegetatie? Copernicussatelliet Sentinel-3 laat zien hoeveel er in één maand tijd in Nederland en de omliggende landen is veranderd. beeld European Space Agency