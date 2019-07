„Hitteplan redde al duizenden mensen het leven”

Invoering van een hitteplan bij tropische temperaturen blijkt goed te werken. Ouderen bijvoorbeeld zijn soms zelfs beter beschermd en veiliger dan wanneer er geen hittegolf is.

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat in het verleden „honderden, zo niet duizenden levens zijn gespaard door hittemaatregelen, -plannen en -protocollen”.

Tijdens hittegolven tussen juli 2013 en juni 2015, waarbij een hitteplan van kracht was, stierven iets minder ouderen dan gemiddeld. Bij hittegolven in 2003, 2004, 2005 en 2006 stierven circa 3000 mensen meer dan in vergelijkbare weken zonder hittegolf. Dat blijkt uit een analyse door de krant van de sterftecijferstatistieken sinds 1995.

Vermoedelijk treedt in de loop van dinsdag het Nationaal Hitteplan van gezondheidsinstituut RIVM in werking. Het dient onder meer om uitdroging en oververhitting te voorkomen. Daarbij gaat het vooral om ouderen, baby’s, chronisch zieken, bewoners van verzorgingshuizen en mensen die in een sociaal isolement leven. Genoeg drinken en ’s ochtends de woning ventileren is het devies.

Het hitteplan werd 12 jaar geleden voor het eerst ingesteld. Donderdag kan de temperatuur volgens het KNMI oplopen tot rond de 40 graden en dat zou een Nederlands hitterecord zijn.