„Hhg Staphorst houdt zich strikt aan de regels”

De kerkdiensten in de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Staphorst zorgden zondag voor ophef. De gemeente houdt zich echter strikt aan de regelgeving, zegt scriba A. Bouwman.

Ondanks alle commotie verliepen de diensten in Staphorst zondag rustig, zegt scriba Bouwman. „De pers stond buiten en maakte opnames, maar binnen was er geen onrust. Het ene nodige mocht verkondigd worden.”

Bouwman ervaart de ophef als „heel heftig.” Hij had maandagochtend zo’n 80 nieuwe mails. „Als de wensen die daarin staan waren uitgekomen, hadden we nu niet met elkaar gesproken.” Naast doodsbedreigingen waren er reacties uit kerkelijke hoek, die de scriba er „persoonlijk voor verantwoordelijk houden dat kerken nu wellicht aangepakt worden.”

Coronawet staat overleg tussen overheid en kerken niet in de weg

Bouwman zegt dat de gemeente in lijn met de overheidsrichtlijnen handelt. Op de website van de hhg Staphorst is een uitgebreid document te vinden met maatregelen die zijn genomen. Meelevende leden van de gemeente worden zo uitgenodigd, dat iedereen per zondag één keer een dienst kan bezoeken. In de diensten zondag waren zo’n 500 à 600 mensen aanwezig, schat de scriba. „Daar is in onze kerk met 2300 zitplaatsen meer dan voldoende ruimte voor, mét inachtneming van alle maatregelen. We hebben onderzocht dat de ventilatie ook goed genoeg is om te kunnen zingen. Verder worden aparte zalen gebruikt en zijn er zo’n dertig mensen op de been als toezichthouders en plaatsaanwijzers.” Deze aanpak is niet heroverwogen na de persconferentie van vorige week maandag. „Daarin werd aangegeven dat er vrijheid bleef voor religieuze bijeenkomsten en we weten dat we de maatregelen strikt hanteren.”

De scriba ervaart de ophef anders dan in maart, toen de gemeente ook in het nieuws kwam omdat na de eerste maatregelen nog enkele honderden kerkgangers welkom waren. „Toen waren veel richtlijnen minder helder. Maar nu houden we ons nauwgezet aan de regels, met scherpe maatregelen. Dat doen we sinds juli al op deze manier en dat gaat goed. Volgens mij zijn mensen nu vooral boos omdat ze vinden dat de kerk wordt vrijgelaten, terwijl anderen worden aangepakt.”

Bouwman maakt zich zorgen dat vanwege de commotie rond Staphorst beperkingen voor kerken zullen ontstaan. Op de vraag of de gemeente naar aanleiding van de ophef tot een andere afweging komt rond de erediensten, wil de scriba maandagochtend „niet vooruit lopen. We zullen daarover deze week als kerkenraad ongetwijfeld spreken en tot een standpunt komen.”