Het Madurodam van Kampen

Met liefde steekt hij er talloze uren in. Joop Koers (74) maakte zo’n 300 miniaturen van gebouwen uit de regio Kampen en van landbouwwerktuigen. „Zagen en schaven zijn het mooiste wat er is.”

Drukkend op een knop zet veehouder Koers de melkfabriek van Kampen in werking. Melkbussen schuiven over een lopende band. En dat alles op minituurformaat. De melkfabriek uit 1930 is een van de pronkjuwelen in de Miniaturen Boerderij. Tal van bekende gebouwen uit Kampen en omgeving staan opgesteld in een grote schuur naast de boerderij, te midden van de landerijen rond Kampereiland. Dat is een dorpje vlak bij Kampen.

Een huzarenstukje is de miniatuur van molen D’Olde Zwarver, de enige molen van Kampen. „Het was een gigantische klus, er zit 800 tot 1000 uur arbeid in”, zegt Koers, terwijl hij de wieken laat draaien. „Veel werk zit bijvoorbeeld in het berekenen van de grootte van de tandwielen. Verder is geen plankje recht. Het was veel zagen en schaven. Het mooiste wat er is.”

Rustig en stil

Met een van zijn pronkstukken heeft Koers een bijzondere band: de hervormde kerk van Kampereiland. Hij kerkt er ’s zondags en was er jarenlang ouderling. „De kerk is 350 jaar oud.” Vlak bij het miniatuur staat een bordje met een eigentijdse weergave van een passage uit Psalm 131. „Heer, ik voel me niet beter dan anderen, ik denk niet dat ik belangrijk ben of dat ik alles kan. Nee, ik ben rustig en stil, ik voel me veilig bij u, zoals een kind in de armen van zijn moeder.”

Niet alleen allerlei Kamper bouwwerken, ook tal van historische landbouwwerktuigen komen uit de handen van de veehouder. Zoals een aardappelrooimachine, zaaimachine, gierkar, stalmeststrooier, ploeg en tractors. „De spullen die ik namaak, moeten ouder zijn dan vijftig jaar, aan machines van tegenwoordig heb ik geen boodschap.”

joopkoers

De boer geniet van het gepriegel met hout, metaal en steentjes. „Ik vind het prachtig om dingen zo origineel mogelijk na te maken. Het geknutsel is rustgevend.” Hij bouwt zijn creaties op een schaal van 1:10. Zo nodig vraagt hij bij de gemeente Kampen bouwtekeningen op. Koers bouwt stug door. Op dit moment is hij bezig met de Kamper Cellebroederspoort. Op een werkbank liggen foto’s van het bouwwerk.

Kampens bekendste kerk, de Bovenkerk, is nergens te bekennen in de Miniaturen Boerderij. Waarom niet? „Dat bijzondere gebouw staat nog op mijn verlanglijstje”, lacht Koers. „Maar ik moet woekeren met de ruimte. Dan moet de schuur eerst worden uitgebreid.”

Rusland

Enkele duizenden bezoekers weten jaarlijks het museum te vinden. „Ze komen met bussen vol, tot vanuit Rusland.” Entree vraagt de boer niet. Wie wil kan een gift in een collectebus deponeren.

In een gastenboek valt de creatieve veehouder de ene na de andere loftuiting ten deel. Een van de fans schrijft: „Prachtig mooi, Kamper Madurodam, geweldig.”