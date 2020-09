Het is recordlaat tropisch en de warmste Prinsjesdag ooit

Deze dinsdag 15 september, Prinsjesdag 2020, is een aantal warmterecords gesneuveld. Het werd de warmste Prinsjesdag ooit en het werd nog nooit eerder zo laat in het jaar zo warm. Er was sprake van een recordlate tropische dag en eerder op de dag was het officieel al de warmste 15 september.

Om 14.20 uur steeg de temperatuur in De Bilt naar 30,2 graden. Daarmee werd het officieel de recordlate tropische dag. Het vorige record was 14 september 2016. Het werd toen in De Bilt 31,4 graden. In Gilze en Rijen (Noord-Brabant) steeg het kwik tot 34,5 graden, de hoogste temperatuur ooit in september in Nederland gemeten. Het vorige record was 34,2 graden en dat werd 4 september 1929 gemeten in Maastricht.

Eerder dinsdag was het officieel al de warmste 15 september en dat was het negende datum-warmterecord voor de maximumtemperatuur van 2020. In januari hadden we één warmterecord en ook in februari werd een datum-warmterecord genoteerd. April was goed voor drie records en ook tijdens de laatste hittegolf kwam het driemaal tot een datum-warmterecord.

Met 30,3 graden in de omgeving van Den Haag, meetpunt Voorschoten/Valkenburg, werd het ook de warmste Prinsjesdag ooit. Het vorige record was 28,7 graden en werd gemeten op 19 september 1961. In 1963 werd het op 17 september 24,8 graden.

De komende dagen neemt de hitte af. De temperatuur stijgt morgen naar 23-28 graden, vanaf donderdag liggen de maxima tussen 20 en 25 graden. Het weerbeeld laat veel zonneschijn zien en het blijft droog.