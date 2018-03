Hertellingen leveren CDA drie extra zetels op

Hertellingen in Amersfoort, Bergen op Zoom, en Venray hebben het CDA elke keer een zetel opgeleverd. Ook in Zaltbommel komt er een hertelling en dinsdagavond wordt duidelijk of dat ook in Veenendaal gebeurt.

- De SGP in Veenendaal vraagt dinsdagavond een hertelling van de stemmen aan. Dat bevestigde fractievoorzitter Both desgevraagd. De SGP ontdekte dat een restzetel met één stem verschil is toegewezen aan de PvdA. Als de raad instemt met de hertelling, zal deze woensdag plaatsvinden.

- In Amersfoort werden maandag de stemmen opnieuw geteld. Dat gebeurde op initiatief van het CDA. Uit de hertelling bleek dinsdag dat het CDA recht had op de laatste restzetel, en niet D66 zoals uit de eerdere telling bleek.

- In Bergen op Zoom leverde de hertelling op één stembureau een verschil van 27 stemmen op. Daardoor gaat een restzetel alsnog naar het CDA.

- In Venray leek het er eind vorige week nog op dat er geloot moest worden om een restzetel tussen CDA en Venray Lokaal. Dat bleek na hertelling niet nodig, de zetel gaat naar het CDA.

- In Maastricht vroeg D66 een hertelling aan omdat de partij een paar stemmen tekortkomt bij de verdeling van een restzetel. De zetel is nu toegewezen aan het CDA.

- Ook in Zaltbommel volgt er een hertelling van stemmen, meldde burgemeester Rehwinkel maandag. Aanleiding voor de hertelling is volgens regionale media dat een aantal stemmers uit Gameren de gemeente heeft laten weten een voorkeurstem te hebben uitgebracht op SGP’er Lennart van den Berg.

Bij het bekendmaken van de uitslag vrijdag waren die stemmen niet terug te vinden. Volgens de officiële uitslag tot nu toe werd de SGP in Zaltbommel met 2527 stemmen de grootste, nipt voor de lokale ZVV, die 2 stemmen minder kreeg.

Bij het tellen van de voorkeurstemmen bleek vervolgens dat er een paar biljetten bij de verkeerde partij terecht waren gekomen en de SGP de ZVV toch nipt voorbleef.

- Er komt toch geen hertelling van de 12.000 nog niet hertelde stemmen in Wageningen. Een aangekondigde motie van de PvdA werd maandagavond ingetrokken, de ChristenUnie blijft steken op één zetel. Ze komt twintig stemmen tekort vergeleken met de stemmen voor Connect Wageningen, meldde de Gelderlander dinsdag. De reden van het intrekken van de motie was dat er vrijdag al 6000 stemmen waren herteld, waarvan uit de processen-verbaal was gebleken dat er kleine afwijkingen waren. Die aanwijzingen waren er niet voor de vijftien resterende stembureaus, zodat die stemmen niet opnieuw worden geteld.