Hertelling op twee Leerdamse stembureaus

De stemmen op twee Leerdamse stembureaus worden herteld. Het gaat om de stembureaus Stadskantoor en Huis ter Leede.

Het betreft een hertelling van de voorkeurstemmen van de kandidaten binnen VHL Lokaal en VVD. De hertelling heeft geen gevolgen voor de zetelverdeling tussen de fracties.

Na het bekend worden van de uitslag van de recente verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden trokken enkele kandidaten aan de bel.

Kandidaten hadden op zichzelf gestemd of wisten dat familie of bekenden op hen hadden gestemd, sommige stemmers hadden zelfs een foto van hun stembiljet gemaakt.

“Als een kandidaat dan op zo’n stembureau op nul stemmen uitkomt, is er vrijwel zeker iets misgegaan. Bij twijfel is het verstandiger om tot hertelling over te gaan. Zeer spijtig dat ons dit overkomt”, aldus burgemeester Tjerk Bruinsma.

Alle Leerdamse fracties kozen donderdagavond tijdens de raadsvergadering voor ‘zekerheid’ en adviseerden om inderdaad tot hertelling over te gaan.

De hertelling vindt plaats op woensdag 12 december om 9:00 uur in cultureel centrum Het Dak.