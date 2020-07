‘Herrieflitser’ mogelijk wapen in strijd tegen overlast door motoren

Voor sommige motorrijders is er geen grotere kick dan met brullende machines over smalle rivierdijken en landweggetjes te scheuren. Tot woede van aanwonenden. Maar dit probleem lijkt te verdwijnen, mede dankzij de ‘herrieflitser’.

„Op een drukke weekenddag komen er per uur zo’n zestig tot tachtig motoren voorbij. Dat zorgt voor veel geluidsoverlast. We zijn het helemaal zat”, vertelt Jantine uit Venhuizen aan de media. Tony Hardenberg uit de Krimpenerwaard is genuanceerder. Hij pleitte in het KRO-programma De Monitor voor het plaatsen van akoestische flitspalen, dus niet voor het afsluiten van dijken. „Dan benadeel je ook de goede motorrijders.” Kranten staan vol met klachten van boze bewoners. Een oplossing is echter in zicht.

Arjan Everink, hoofd verkeer en rijopleiding van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV), is optimistisch. Hij constateert een ontwikkeling in techniek en mentaliteit die het voor alle partijen op de weg een stuk prettiger maakt, inclusief de 800.000 Nederlandse bikers.

„Het is vooral een weekend- en mooiweerprobleem”, verduidelijkt Everink. „Iedereen gaat dan de(zelfde) weg op en het wordt ook steeds drukker in Nederland. Daarbij komt dat het aantal motorrijders jaarlijks toeneemt. Zo’n 10 procent zorgt voor overlast doordat ze vaak bewust de geluidsnormen overtreden.”

Wat een herrie buiten

Afsluiting

Met als gevolg dat dijkbewoners zich organiseren en bij de plaatselijke politiek aan de bel trekken. Die is al snel geneigd om van de burgemeester maatregelen te eisen, zoals het afsluiten van dijkwegen in het weekend. Soms met succes, zoals op de Lekdijk bij Lopik. In Lingewaard moest het gemeentebestuur die maatregel van de rechter weer terugdraaien.

Volgens de KNMV moet de politie meer controleren, maar dat is niet eenvoudig. Het is namelijk ingewikkeld geworden bij de uitlaat. „Een motorfiets moet voldoen aan geluidsnormen. Die zijn echter voor elke motor anders en afhankelijk van de cilinderinhoud. Bovendien is er tijdens de statische metingen het effect van akoestiek, wind en zelfs de windkap van de microfoon. Testresultaten zijn soms aanvechtbaar.”

De motororganisatie pleit daarom voor een aanpak zoals in Duitsland. „Als je daar een niet-originele uitlaat wilt plaatsen, moet die vooraf goedgekeurd worden door de TÜV, de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer. Bij een controle moet je dat kunnen aantonen. Zo niet, dan volgt er een boete. Dat werkt preventief, want in Duitsland wordt er fanatiek gecontroleerd.”

Dat hebben de Nederlandse rijders gemerkt. In populaire toerregio’s als Eifel, Sauerland en Harz worden ze in vakantietijd massaal bekeurd voor zowel snelheidsovertredingen als geluidsoverlast. En als het aan de Duitse Bondsraad ligt, maken motoren straks niet meer geluid dan een grasmaaier.

Elektrische motoren

Van al die maatregelen profiteren ook omwonenden en medeweggebruikers in Nederland. „Je ziet dat steeds meer motorrijders met te veel decibellen hun oude uitlaat terugplaatsen of een demper installeren”, constateert Everink. Er gloort nog meer licht aan de horizon. Allereerst is er een significante stijging van het aantal elektrische motoren, en als ultieme oplossing de akoestische flitspaal. „Op dit moment loopt er in Parijs en Londen een proef met apparatuur die zowel snelheid als geluid meet. Iedere overtreder krijgt een bon, ook de opgevoerde brommer. Het plaatsen van die palen in Nederland lost veel problemen op en kost de politie geen extra menskracht.”