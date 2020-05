Herdenking omgekomen surfers in Scheveningen

Ongeveer vijftig mensen zijn maandagmiddag bijeen op de boulevard van Scheveningen om de vijf surfers te gedenken die vorige week zijn omgekomen. Bij de surfclub, waar een aantal van de slachtoffers nauw bij betrokken was, staan enkele kitesurfers met hun vlieger en ook liggen er surfers in het water. Er wordt muziek gedraaid. In de omgeving hangt hier en daar een vlag halfstok.

Bij de surfclub waren de afgelopen dagen al veel bloemen gelegd. Er staat wat politie op afstand.

De vijf surfers kwamen maandagavond om toen ze in de problemen kwamen in de Noordzee. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft zijn dinsdag geborgen. De vijfde surfer was een man van 23, ook uit Delft. Hij is nog niet gevonden.