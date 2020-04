Helft refoscholen wil gefaseerde herstart onderwijs

Lang niet alle reformatorische scholen bepleiten een gefaseerde herstart van het onderwijs. Iets meer dan de helft is daar voorstander van, laat een peiling onder 1200 leerkrachten, bestuurders en andere professionals zien.

Ruim een kwart stelt de scholen liefst in één keer open als dat veilig is, blijkt uit de enquête van vakorganisatie RMU, scholenorganisaties VGS en VBSO en de Reformatorische Oudervereniging. Volgens de organisaties laten de uitkomsten zien dat maatwerk nodig is.

Leerlingen met kwetsbare thuissituaties zouden bij een herstart voorrang moeten krijgen, stelt 78 procent van de ondervraagden. Tegenover een combinatie van lesgeven in school en onderwijs op afstand, staat 45 procent negatief.