Helderse buren ergeren zich groen en geel aan felgekleurd huis

Ze is niet van plan haar appelgroene woning zomaar te laten overschilderen. De 82-jarige Ineke van Amersfoort uit Den Helder is strijdbaar. „Als de gemeente toch besluit dat mijn huis een andere kleur moet krijgen, stap ik naar de rechter.”

Veertig jaar geleden kocht Ineke van Amersfoort haar woning in de nieuwbouwwijk Boatex. Kenmerkend voor dit stadsdeel is dat bewoners hun boot achter hun huis kunnen aanmeren. Ook moeten de woningen sprekende pasteltinten hebben.

Van Amersfoort houdt van frisse kleuren. In 1989 verft ze haar huis appeltjesgroen, in 1997 cyclaamroze, in 2007 wordt het iets donkerder appelgroen. Vorig jaar liet ze haar huis wat feller geelgroen schilderen. „Ik word vrolijk van deze lentekleur.”

Wat is er aan nu de hand?

„In 2007 protesteerde mijn nieuwe directe buurman tegen de kleur van mijn huis. Vorig jaar klaagde een buurman aan de overkant van het water bij de gemeente. Binnen twee maanden kreeg ik een dwangbevel van de gemeente om mijn huis over te schilderen met een door haar toegestane kleur.”

Kunt u zich de klachten van uw buren voorstellen?

„Natuurlijk! Die mensen die aan de zuidkant van het water wonen, klagen over groene schittering in het water. Maar toch: zij zijn –twintig jaar later dan ik– aan het water gaan wonen en water weerkaatst nu eenmaal.

Of je kleuren mooi of lelijk vindt, is zo persoonlijk. Wat ík lelijk vind, zijn de zwarte, donkergrijze en donkerrode woningen in mijn watersportwijk. Bovendien: dat zijn toch geen pasteltinten?”

Welke reacties krijgt u?

„Een buurvrouw van de klagers steunt mij – we zijn vriendinnen geworden. Zij vindt de kleur prachtig. Een vrouw uit Dedemsvaart, in Overijssel, kwam zaterdag een bos bloemen brengen. Zij stond letterlijk te dansen voor mijn deur. „Ik word zo vrolijk van deze frisse kleur”, riep ze. Ik krijg steun vanuit Curaçao, Mechelen, Valkenburg en Den Helder. Van de mensen die op Facebook reageren, steunt 90 procent mij. Ik ben eerder met een lijst door de wijk gegaan voor steunbetuigingen. De handtekeningen stroomden binnen.”

De gemeente besluit binnen vier weken wat er moet gebeuren. Wat doet u als u verliest?

„Mijn protest heeft geleid tot een hoorzitting. Daar heb ik mijn bezwaren geuit tegen het willekeurige besluit van de gemeente. Als die toch beslist dat ik mijn huis moet laten oververven, stap ik naar de rechter.”

Welke kleur kiest u als u die zaak ook verliest?

„Misschien geel. De gemeente moet daarmee wel instemmen. Ik vind dat kleinerend. Het gaat mij niet om de kosten, maar om de aantasting van mijn gevoel van eigenwaarde. Ik hóú van deze kleur. Die heb ik met zorg uitgekozen.”

