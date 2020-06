Heijmans vreest voor zijn veiligheid

Voormalig burgemeester Jos Heijmans vreest voor de veiligheid van hem en zijn gezin nu de gemeente Weert beslag heeft laten leggen op mails en documenten die hij als burgemeester van Weert onder zich had. Dat zei Heijmans maandag voor de rechtbank in Roermond tijdens een kort geding tegen de gemeente Weert. Hij vroeg de rechtbank het beslag op te heffen en de documenten aan hem terug te geven.

De meer dan 9000 mails en bijbehorende documenten waren volgens de gemeente in beslag genomen in verband met een integriteitsonderzoek naar Heijmans, en omdat De Limburger via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) inzage wilde in de mailwisseling van Heijmans met een raadslid. De wethouders vreesden dat Heijmans de mails zou vernietigen. De via de WOB gevraagde 64 mails overhandigde Heijmans ter zitting aan hoofdredacteur Bjorn Oostra van de krant.

Volgens Heijmans is de in beslagname onrechtmatig en strijdig met de wet. Heijmans’ advocaat Jan van der Grinten noemde de inbeslagname „een flagrante schending van de privacy en een ondermijning van het burgemeestersambt.” Daarvan gaat een gevaarlijke precedentwerking uit, en zo wordt de positie van alle burgemeesters ondermijnd, zei de advocaat. „Politie en justitie zullen dan gevoelige informatie niet meer met de burgemeesters delen.”

„Er is mij geen voorbeeld bekend van een zittende burgemeester wiens gegevens door het college worden veilig gesteld”, zei de raadsman van Heijmans.

Tijdens de zitting liet de gemeente weten dat Heijmans nog in januari 9133 mails had gewist uit de periode dat hij burgemeester van Weert was, sinds 2011. Die waren via een backup nog terug te vinden, en die backup is veilig gesteld om verlies van die gegevens te voorkomen, aldus de gemeente. In de mailbox van Heijmans zaten nog maar 7 mailtjes.

Volgens Heijmans bevatten sommige mailtjes informatie die in de verkeerde handen zijn veiligheid in gevaar brengen. Hij wordt dan naar eigen zeggen nog kwetsbaarder voor bedreigingen uit de criminele sfeer.

De rechtbank doet vrijdag of maandag uitspraak.

De gemeenteraad van Weert wil van Heijmans af en heeft de Kroon gevraagd hem te ontslaan. Weert heeft inmiddels een waarnemend burgemeester omdat Heijmans zich ziek heeft gemeld.