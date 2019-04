Hbo’ers vaker tevreden over onderwijsbaan

Afgestudeerde hbo’ers waren in 2018 tevredener over hun baan, vooral ook in de onderwijssector. Blikte in 2017 74 procent van de pas afgestudeerde leraren met tevredenheid terug op het eerste werkjaar, in het afgelopen jaar was dat 79 procent. Dit meldt de Vereniging Hogescholen op basis van de HBO-Monitor, een jaarlijks onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden.

De stijging in tevredenheid blijkt volgens de vereniging ook uit een daling in het aantal pas afgestudeerde leraren op zoek naar ander werk: van 16 procent in 2016, via 11 procent in 2017 naar vorig jaar 7 procent.

Hbo’ers die een technische studie hebben gevolgd, verdienen anderhalf jaar na hun afstuderen gemiddeld het meest: 2588 bruto per maand, zo blijkt verder uit de monitor. De werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is voor het eerst sinds vijf jaar iets is gestegen, werd voorts vastgesteld: van 3,2 procent naar 3,6 procent in 2018, mogelijk door de lichte afname in de krapte op de arbeidsmarkt.

De HBO-Monitor wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.