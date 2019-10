Happyween: niet griezelig, wel gezellig

Met roepen dat je Halloween slecht vindt, bereik je niets. Je kunt er beter iets anders tegenover zetten, vindt Corma Bezemer. Daarom organiseert ze in haar woonplaats Barendrecht het feest Happyween: „Dat is 100 procent griezelvrij.”

Bezemer, missionair werker bij Jeugd met een Opdracht, liep al langer rond met het idee een positieve versie van Halloween te organiseren.

„Niet iedereen vindt Halloween leuk; sommige mensen hebben er –net als ik– niets mee. Ik wilde die mensen ook graag een feest bieden. Geen Halloween, waarin het gaat om griezelen, maar Happyween, waarin vreugde en gezelligheid centraal staan.”

Wat is uw bezwaar tegen Halloween?

„Ik geloof in God; de God van het leven, het licht en de vreugde. Al die aspecten zie ik niet terugkomen bij Halloween, dat feest gaat over dood en over duisternis. Ik merk dan ook dat Halloween, zeker bij kinderen, voor angst zorgt; ze vinden het heel eng. Iets dat voor een dergelijke angst zorgt, is naar mijn idee geen feest.”

Hoe ziet het programma eruit?

„Op 26 en 30 oktober en 1 en 2 november zijn er activiteiten. Kinderen kunnen zich schminken en meedoen aan een kidsmiddag, een lampionoptocht en een feestavond.”

Wie zijn er betrokken bij de organisatie van Happyween?

„Ik heb diverse kerken benaderd met de vraag of we de handen ineen konden slaan en gezamenlijk iets zouden kunnen organiseren. Daarop werd positief gereageerd. Er zijn vrijwilligers actief uit de gereformeerde gemeente, hersteld hervormde gemeente, Nederlands gereformeerde kerk, hervormde gemeente, gereformeerde kerk vrijgemaakt en evangelische gemeente. Het is dus een heel verbindend project.”

Wilt u tijdens Happyween ook evangeliseren?

„Evangelisatie is niet ons hoofddoel, maar we willen wel laten zien Wie God is. Tijdens de kidsmiddag wordt er daarom een Bijbelverhaal verteld.”

Wanneer is Happyween voor u geslaagd?

„Dat is het nu al. Ik vind het mooi om te zien dat Happyween verbindend werkt en dat de verschillende kerken met elkaar samenwerken.

Ook zijn veel niet-christenen blij met het initiatief. De plaatselijk middenstand gaat op 26 oktober zelfs Happyween meevieren. Natuurlijk ben ik straks helemaal tevreden als ik die kindergezichtjes voor me zie.”

Hoe ziet u de toekomst van Happyween voor u?

„Ik zou het mooi vinden als Happyween ook op andere plaatsen in Nederland georganiseerd gaat worden. Daarom willen we als organisatie graag met andere dorpen of steden nadenken over de manier waarop zij Happyween zouden kunnen realiseren.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws