Hamsteraar in Loon op Zand

De één hamstert, de ander bepleit nuchterheid, een derde vindt dat er te veel heisa wordt gemaakt. Mensen reageren verschillend nu het coronavirus onder meer in het Brabantse Loon op Zand is opgedoken.

Zeulend met een karretje en twee zakken boordevol boodschappen loopt ze vrijdagmorgen door de Kerkstraat in Loon op Zand. Ze is vijftig en moeder van twee kinderen. Haar blik verraadt iets van bezorgdheid. Ja, geeft ze toe, nu hier het coronavirus rondwaart, neemt ze het zekere voor het onzekere en is ze aan het hamsteren geslagen. Aardappelpuree, blikgroente, vlees. Ze kan een week vooruit. „Je weet niet hoe deze uitbraak zich ontwikkelt. In Duitsland, vlak over de grens, liep het aantal besmettingen ook snel op. Daar hebben inmiddels tientallen mensen het virus opgelopen.”

Zeep

In het centrum van Loon op Zand heerst hoe dan ook een wat koortsachtige sfeer. Een man haast zich met een paar flesjes ontsmettingsmiddel naar zijn auto. „Het contact met onze klanten moet hygiënisch zijn”, zegt de man, toegevend dat hij zijn aankoop doet in verband met de corona-uitbraak. Bij een nabijgelegen drogisterij zijn de flesjes zeep niet aan te slepen.

Ook bij de apotheek in het centrum vliegen de flesjes ontsmettingsmiddel de deur uit, beaamt medewerkster Nikki. Een voorraadje van zo’n vijftien exemplaren was een halfuur na openingstijd in een mum van tijd verkocht. Zelf maakt de jonge vrouw zich niet al te veel zorgen. „Ik ben jong”, zegt ze, doelend op het feit dat vrijwel geen enkele jongere echt serieuze gezondheidsklachten op zal lopen door het coronavirus.

Afstandje

Dat het virus nu is opgedoken in onder meer Loon op Zand kan het bedrijfsleven flink hinderen. „We hebben de eerste annulering al te pakken. Zo’n 35 toeristen durven hier niet meer te komen”, zegt Pauline, werkzaam in de horeca. „Je kan zeggen dat het een storm in een glas water is, en dat de bewuste zieke man in quarantaine is geplaatst, maar je zult de beslissing van die toeristen toch moeten respecteren.”

Zelf maakt Pauline zich niet al te veel zorgen over haar eigen gezondheid. „Je moet gezond leven en op een afstandje blijven als iemand flink aan het hoesten is.”

Totaal onverwacht is het niet dat het virus nu in Nederland opduikt, zegt de 71-jarige Mieke van Hoorn. „Het was niet de vraag óf het coronavirus in ons land opduikt, maar wannéér”, zegt de vrouw. Ze noemt de uitbraak „verontrustend.” Al wil ze niet al te paniekerig doen. „Ik ga geen extra boodschappen of mondkapjes inslaan. Daar ben ik misschien een beetje te nuchter voor. Al ben ik wel alerter op handen wassen en hoesten in de elleboog.”

Ook Hans van Hoorn, die een karretje boodschappen voorttrekt, pleit voor nuchterheid. „Aan de ene kant is het ingrijpend dat het virus hier in Loon op Zand is uitgebroken. Maar aan de andere kant: Het leven gaat door. Buiten gebeurt het. Als we allemaal binnen gaan zitten, schiet het niet op.”

Rustig

In Sprang-Capelle, een orthodox-christelijke enclave in het rooms-katholieke Noord-Brabant, lijkt vrijdagochtend nuchterheid te overheersen. Op de keukentafel van Conny de Bie, moeder van vijf kinderen, ligt de Bijbel opengeslagen bij Ezechiël. „Ik houd me vrij rustig en wacht af hoe dit virus zich verspreidt. Tegen mijn kinderen heb ik gezegd dat ze hun handen extra moeten wassen.”

Bij een supermarkt in Sprang-Capelle noemt Carla Sprangers (61) de aandacht voor de corona-uitbraak „zwaar overdreven.” „De hele wereld staat nu op zijn kop. Om een storm in een glas water. Tot mijn verbazing zag ik dat online een mondkapje voor duizenden euro’s werd aangeboden. Waarom zo veel stennis? Bij een gewone griepuitbraak vallen er ook slachtoffers.”

