Guur weekend brengt winterse buien

Na dagen met volop zon is het in het weekend guur en niet erg aantrekkelijk om naar buiten te gaan. Volgens Weeronline is er vooral zondag sprake van winterse buien met natte sneeuw en hagel. Overdag wordt het hooguit 8 graden, maar door een kille noordoostenwind voelt het veel kouder.

Afgelopen weekend trokken mensen, mede door het zonnige weer, ondanks de geldende corona-regels massaal naar recreatiegebieden en stranden. Vrijdag slaat het weer om en door de strengere regels en handhaving en door de huidige voorspellingen lijkt de kans op herhaling dit weekend klein. Vooral in de kustprovincies waait het harder dan landinwaarts. Zaterdag is het daardoor aan de kust met 9-11 graden kouder dan in het binnenland, waar het 12-13 graden wordt.

Een noordoostenwind voert ijskoude lucht vanuit Spitsbergen naar Nederland. Zondag wordt het daardoor overal maar een graad of 7 met bewolking en felle winterse buien met hagel, natte sneeuw en kans op een klap onweer. Door de wind ligt de gevoelstemperatuur in het noorden en in de kustgebieden rond het vriespunt.