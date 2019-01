Grote vraag naar regenboogvlaggen

De vraag naar zogenoemde regenboogvlaggen, het kleurige symbool voor de lhbt-gemeenschap, is deze week enorm toegenomen sinds de Nashville-verklaring. De Dokkumer Vlaggen Centrale is helemaal door zijn voorraad heen en zet alle zeilen bij om die weer snel aan te vullen. Er zijn in enkele dagen al honderden bestellingen gedaan. „De vraag naar de regenboogvlaggen is verviervoudigd ten opzichte van vorig jaar deze tijd”, zei een woordvoerster.

Vooral gemeentes en overheidsinstellingen bestellen een vlag. De gemeente Weesp heeft alle regionale overheden en instellingen opgeroepen om vrijdag massaal de regenboogvlag de hijsen en een foto te plaatsen op sociale media met de hashtag #SayNoToNashville.

De vlaggencentrale hoopt dat dan het kleurige dundoek weer leverbaar is. „We streven ernaar om de voorraad deze week weer aan te vullen”, zei de woordvoerster.

Normaal is er de vraag naar de regenboogvlag in deze tijd van het jaar niet zo groot, „maar het loopt nu wel storm”, zegt de woordvoerster. Normaal ligt de verkooppiek rond evenementen zoals de Coming Out Day in oktober en de Pride Amsterdam in de zomer.