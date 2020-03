Grote brand in basisschool in Lelystad

In Lelystad woedt een grote brand in een basisschoolgebouw. De brandweer is met zo’n vijf wagens aanwezig om te blussen en het pand wordt als verloren beschouwd, zegt een woordvoerder.

Het gaat om een gebouw van basisschool De Triangel. De school staat midden in een woonwijk. De wegen vanuit de wijk naar De Triangel toe zijn afgezet, mede doordat er veel rookontwikkeling is. Er zijn vooralsnog geen omliggende woningen ontruimd. Omwonenden is via een melding op Burgernet gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

De brandweer probeert het vuur gecontroleerd uit te laten branden en verwacht de komende uren nog bezig te zijn.