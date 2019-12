„Green Deal blijft dweilen met de kraan open”

De Europese Commissie houdt in de zogeheten ”Green Deal” nog te veel taboes in stand, stelt Milieudefensie in een reactie op de plannen die Brussel heeft om de EU te verduurzamen.

„Meer CO2-belasting heffen en intussen doorgaan met het uitdelen van tientallen miljarden subsidies voor olie, gas en kolen is dweilen met de kraan wagenwijd open”, meent directeur Donald Pols.

De milieuorganisatie vindt het wel positief dat de commissie de kosten voor groener beleid eerlijk wil verdelen. Ook het plan om Oost-Europese landen financieel te steunen als ze hun kolencentrales inwisselen voor hernieuwbare energiebronnen als zon en wind, juicht Milieudefensie toe.

Op andere punten ziet Pols nog onduidelijkheden. „Gaan we stoppen met de import van veevoer en biobrandstof waarvoor oerwoud wordt gekapt? Gaan we het handelsbeleid eerlijker maken, zodat mensen niet meer worden uitgebuit?”

Verder is Milieudefensie teleurgesteld over de instandhouding van het zogeheten Energy Charter Treaty. Dat is een verdrag dat investeerders in de energiesector beschermt. Gevolg daarvan is, dat ze claims kunnen indienen als overheden bijvoorbeeld kolencentrales willen sluiten die nog niet zijn afgeschreven.