Goede Vrijdag in tijd van lockdown

Je hoeft geen historicus te zijn om te stellen dat het jaar 2020 de geschiedenisboeken ingaat als het jaar waarin alles anders was dan anders. Ook op de Goede Vrijdag.

Normaal gesproken is juist Goede Vrijdag een dag waarop Jeruzalem kolkt van drukte. Christenen lopen op die dag in een vorm van pelgrimage de zogenoemde Via Dolorosa, de weg die Christus zou hebben gelopen naar Golgotha.

Hoe anders is dat dit jaar. Terwijl het op zich al bijzonder is dat het joodse Pesach en het christelijke paasfeest grotendeels samenvallen, is Israël een land in lockdown. Waar Pesach normaal gesproken een feest is dat uitbundig gevierd wordt in de kring van de familie, is het nu overal stil. Niemand mag de deur uit.

Ook Jeruzalem is op de Goede Vrijdag een stille, verlaten stad, hoewel de lockdown juist die dag iets versoepeld wordt. Maar toch.

Er zijn geen processies, geen bijeenkomsten. De smalle steegjes van de Via Dolorosa zijn en blijven leeg.

Beelden van lege straten en pleinen elders doen denken aan de belangrijkste joodse feestdag van het jaar: Grote Verzoendag. Het is die dag in het najaar waarop Israël volledig in lockdown gaat. Niet om een virus te bestrijden, maar om tot inkeer te komen. Het is een dag die volledig anders is dan alle andere dagen. Er wordt gebeden, er worden teksten uit de Bijbel gereciteerd en alleen zieken en ouderen vallen buiten het strenge schema van vasten.

Goede Vrijdag lijkt dit jaar voor wat betreft de beelden uit het Heilige Land sprekend op Grote Verzoendag. Er is enkel stilte en verlatenheid. Niet een van de bijeenkomsten die hier anders gehouden worden, kan dit jaar doorgaan. Ook de openbare kerkdiensten op Goede Vrijdag niet. De diensten zijn veelal wel toegankelijk, maar alleen via internet.

Hoe treurig de aanleiding ook is, het is niet uit te sluiten dat de inhoud van de boodschap van de Goede Vrijdag, nu alle menselijke drukte weg is, helderder oplicht dan ooit. Deze namelijk: dat Jezus Christus, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, de straf op de zonde alleen moest dragen. Dat er niemand met Hem was en dat Hij alleen in de weg van totale verlatenheid van God en mensen verzoening kon aanbrengen.

Goede Vrijdag lijkt niet alleen figuurlijk maar ook in de meest letterlijke zin van het woord sprekend op Grote Verzoendag. Want vanaf het kruis klinkt in de middag van de Goede Vrijdag een stem. Eén woord is het slechts in de Griekse grondtaal waarin de evangeliën geschreven zijn: ”Tetelestai”. „Het is volbracht!”