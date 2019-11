Gezochte Belg opgepakt op Nederlandse camping

Een 46-jarige Belg die jarenlang gezocht werd door de Belgische politie is gearresteerd op een camping in Bergen op Zoom. De man werd sinds 2011 gezocht, nadat hij was ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Hij moet nog een celstraf uitzitten voor brandstichting en zware mishandeling.

Justitie in België diende een zogenoemd rechtshulpverzoek in, omdat er signalen waren dat de man zich ophield in de buurt van Bergen op Zoom. Agenten konden de man donderdagavond rond 22.00 uur inrekenen. Hij zat in een chalet.

De man zit momenteel vast in een Nederlandse cel, maar wordt overgedragen aan België.