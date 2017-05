Gezin uit Kinderdijk biedt ruim vijftig kinderen onderdak na kapotte bus

Ze kregen hun bus met geen mogelijkheid meer aan de praat. Vijf Franse begeleiders en ruim vijftig kinderen kregen woensdagnacht onderdak bij familie Van Rijswijk uit Kinderdijk.

„De kinderen zaten urenlang in de graskant in de hoop dat de monteur de bus weer aan de praat kreeg”, vertelt Jacqueline van Rijswijk tegen Alblasserdamnieuws.nl. ’s Avonds wilde ze daarom niet naar bed voordat voor de kinderen was gezorgd. „ We besloten ze binnen te halen.”

De kinderen sliepen op de grond, in de stoelen in de kamer en in de bus. Ook konden de Fransen gebruik maken van het toilet van de familie uit Kinderdijk. Een plaatselijke bakker bracht de volgende ochtend gratis brood.

De Franse kinderen kregen een compliment voor hun gedrag van Jacqueline. „Ze gedragen zich zó voorbeeldig. Het zijn echt heel aardige en rustige mensen.”