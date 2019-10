Gezin Ruinerwold volgelingen van Moonsekte

Het gezin dat jaren geïsoleerd zat in Ruinerwold, zou zijn aangesloten bij de Moonsekte, ook wel moonies genoemd. Ook de Oostenrijker Josef B., die het gezin vasthield, was lid van deze sekte. Het gezin en Josef B. kennen elkaar daar ook van. Dat zeggen bronnen tegen RTV Drenthe. De familie zou al vanaf de tijd dat ze in Hasselt wonen bij de Verenigingskerk horen, zoals de religieuze beweging internationaal heet.

Leider was de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon. Hij riep zich in de vijftiger jaren uit tot messias. In 1965 is de beweging naar Nederland gebracht. Leden van de Verenigingskerk zijn heel erg naar binnen gericht, op de eigen familie. Sekteleider Moon, die zeer vermogend was, overleed in 2012.

Verdachte Ruinerwold „zat bij sekte en was hebzuchtig”

Moonies zitten verspreid over de hele wereld. Volgelingen leven van donaties. Ook het gezin, dat negen jaar geïsoleerd leefde in de afgelegen boerderij in Ruinerwold, zou op die manier geld hebben gekregen. De vader van het gezin zou altijd veel goed werk hebben verricht voor de sekte. Nadat hij drie jaar geleden door een herseninfarct werd getroffen, waardoor hij deels verlamd raakte, bleef het gezin om deze reden ook geld ontvangen. In de boerderij is ook een grote hoeveelheid cash geld gevonden.