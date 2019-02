Gezin bakt pannenkoeken voor kwetsbare Europeanen

Tim Oudkerk Pool (39), zijn partner Sonja Onclin (36) en hun kinderen Anique (9) en Yulan (4) uit Leeuwarden gaan binnenkort op reis. Ze willen samen zijn als gezin, maar ook hulpbehoevende mensen steunen. Door pannenkoeken te bakken.

Lang hebben ze ervoor gespaard, maar halverwege deze maand is het zo ver. Dan vertrekt het gezin in hun camper naar de eerste bestemming: Portugal.

Hoe is dit idee ontstaan?

Sonja Onclin: „Mijn man en ik maakten elf jaar geleden al eens een mooie, lange rondreis. Later namen we onze kinderen mee in onze reislust. We hadden al jaren het idee om een keer een langere vakantie met elkaar door te brengen, maar dan met de kinderen erbij.”

Waarom gaan jullie pannenkoeken bakken en voor wie?

„We wilden niet alleen maar reizen en genieten, maar ook wat betekenen voor mensen die het niet zo goed hebben als wij. Dat komt doordat ik heb gewerkt bij een organisatie voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, Fier. Ook mijn man, die in het onderwijs werkt, wil anderen helpen.

Tijdens vorige vakanties bakten wij één keer per week pannenkoeken – dat geeft al snel verbinding, merkten we. We bakten er snel wat meer. Dit gaan we straks ook eens per week doen; pannenkoeken bakken voor kwetsbare mensen: jongeren, eenzame ouderen, vluchtelingen. Die proberen we te vinden via de sociale media.”

Jullie gaan streekproducten gebruiken. Waarom?

„We willen de pannenkoeken een lokaal tintje geven, zoals door eieren van een Portugese boer erin te verwerken. Daar gaan we bakken voor eenzamen.”

Hoe plannen jullie de rondreis en hoe lang gaat die duren?

„We hebben geen planning; we gaan om te onthaasten. Een oproep op onze Facebookpagina leverde al mooie tips op. Zoals die van een Nederlandse mevrouw die zich in Spanje inzet voor vluchtelingen en prostituees. Ik ben benieuwd hoe zij die opvang doet.

Hoe lang we gaan, weten we nog niet; in ieder geval een halfjaar. We willen Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Macedonië, Montenegro en Albanië aandoen.”

Hoe doet u dat met de maatschappelijke verplichtingen en met de leerplicht?

„Ik heb ontslag genomen bij Fier. Mijn man heeft een sabbatical opgenomen. Over de leerplicht: we hebben ons bij de gemeente uitgeschreven. Verder gaan we onze kinderen zelf onderwijzen met steun van lespakketten van hun school.”

Gaat u de reis publicitair benutten?

„Ik ga op internet verslagen publiceren voor de mensen die ons daar volgen. Mogelijk komt er een boek met onze verhalen, lokale recepten en over onze inzet: het bezorgen van een glimlach op de gezichten van kwetsbaren.”

