Gevonden lichamen in viskotter van vermisten

De twee lichamen die zijn gevonden in de gezonken viskotter bij Texel, zijn de twee vermiste bemanningsleden van 27 en 41 jaar. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De lichamen werden zondag aangetroffen in de stuurhut van de viskotter UK165 Lummetje door duikers van de Koninklijke Marine. Uit identificatie moest nog zeker gesteld worden dat het om de vermiste personen ging.

De vissersboot zonk donderdagochtend vroeg. Het vaartuig werd donderdag al gelokaliseerd op de zeebodem, maar er kon niet worden gedoken vanwege de wind, de hoge golven en sterke stroming . Zaterdag konden marineduikers voor het eerst naar het schip duiken, zondag konden ze er voor het eerst ook naar binnen.

Met de vondst van de twee lichamen is een einde gekomen aan de ‘knagende onzekerheid’ voor de familie, zei waarnemend burgemeester Bakker zondag. „De families kunnen nu afscheid nemen van hun geliefden en Urk kan daarin meeleven. Juist op dit soort momenten is de onderlinge verbondenheid op Urk groot”, zegt Bakker.

De vlag bij het gemeentehuis zal vanaf maandagochtend als teken van collectieve rouw halfstok hangen. Ook andere instanties wordt gevraagd dit te doen.

Bakker heeft ook een woord van dank aan iedereen die de afgelopen dagen heeft geholpen bij de zoekactie en de berging. „Er is met grote inzet en een hartverwarmende betrokkenheid gewerkt”, aldus de burgemeester.

De gezonken kotter zal worden geborgen, liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat Zee en Delta weten. Rijkswaterstaat zal toezien op deze operatie, maar de werkzaamheden niet zelf uitvoeren. Deze worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bergingsbedrijf.

De viskotter ligt ten zuidwesten van Texel op een diepte van 12 tot 14 meter.

Zaterdagochtend vertrok de mijnenjager Zr. Ms. Makkum met tien duikers aan boord richting de locatie waar de kotter zonk, ten zuidwesten van Texel. Ook waren twee schepen van de Kustwacht, Zeearend en Guardian, aanwezig die ondersteunende werkzaamheden verrichtten.

Een betonningsvaartuig heeft zaterdagmorgen twee boeien in het water neergelegd om het wrak te markeren. Het patrouillevaartuig Zeearend van de Kustwacht was in de buurt voor ondersteuning. Een vliegtuig van de Kustwacht vliegt tijdens zijn reguliere patrouillevlucht extra over het gebied om te zoeken.

Afgelopen donderdag werd er ruim elf uur lang naar de twee vissers gezocht met helikopters en een vliegtuig en reddingsschepen van de Kustwacht. Ook sloten veel viskotters zich bij de zoekactie aan. Op vrijdag werd met sonarapparatuur gezocht.