Getuigenverhoor vuilegrondaffaire Barneveld aangevraagd

Verschillende hoofdrolspelers in de vuilegrond-affaire rond zandleverancier Vink uit Barneveld worden waarschijnlijk binnenkort onder ede als getuige gehoord. De Stichting Bewonersbelang Onderzoek Bouwgrond, die de belangen behartigt van huiseigenaren in of nabij woonwijken waar zand uit een omstreden partij grond van Vink is toegepast, heeft bij de rechtbank in Arnhem een verzoek daartoe ingediend.

De bewoners wensen duidelijkheid over de toepassing en de herkomst van de grond en antwoorden op diverse vragen die bij hen nog leven. Onder anderen verantwoordelijken bij Vink, enkele gedeputeerden van Gelderland, burgemeester en wethouders van Barneveld en milieudeskundigen worden, als het aan de stichting ligt, als getuigen opgeroepen.

Met de verhoren wil de stichting informatie verzamelen om uiteindelijk de haalbaarheid en de omvang van een eventuele schadeclaim te kunnen inschatten. De huiseigenaren worden juridisch bijgestaan door advocaat Pieter Huitema, bekend van de waardeverminderingsclaim rond de aardbevingen in Groningen.

De stichting baseert zich op een rapport van de Gelderse Omgevingsdiensten, dat het tv-programma Zembla in november onthulde. In 2015 heeft een werkmaatschappij van Vink de bewuste grond, die volgens de eerste keuring vervuild zou zijn, tegen de regels in laten herkeuren en vervolgens toegepast in nieuwbouwwijken. „De gemeente Barneveld en de provincie Gelderland hebben hier geen maatregelen tegen getroffen; niet in het voorstadium en ook niet daarna”, stelt de stichting.

Hoewel uit verschillende onderzoeken inmiddels is gebleken dat er geen gevaar zou bestaan voor de volksgezondheid, kunnen dergelijke risico’s nog steeds niet worden uitgesloten, menen de bewoners. „Diverse onderzoeksbureaus hebben in het zand schadelijke stoffen aangetroffen, zoals styreen, kwik, lood, nikkel, zink, minerale olie, PCB’s, xylenen en chloorbestrijdingsmiddelen. Bovendien vrezen vele huiseigenaren voor waardevermindering van hun woning, nu deze vuile grond-affaire uitgebreid in de media is toegelicht en er steeds meer details bekend worden over toepassing van de vervuilde grond.”