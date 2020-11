Gemeenteraad Barneveld: “Scherpenzeel onverstandig”

De gemeenteraad van Barneveld vindt het ,,onverstandig’’ van het college van Scherpenzeel dat het buiten het lopende overleg over mogelijke herindeling om, met Barneveld wil spreken over verdere samenwerking tussen beide gemeenten.

Op initiatief van de fracties van Pro’98, SGP, CDA en BurgerInitiatief verstuurt de Barneveldse raad een reactie op de ‘open brief’ die het Scherpenzeelse college vorige week schreef aan de inwoners en het gemeentebestuur van Barneveld. Daarin vroeg het om ‘ruimte en respect’ voor Scherpenzeels ‘autonome en democratische keuze’ voor gemeentelijke zelfstandigheid.

Scherpenzeel doet niet mee aan het zogeheten ‘open overleg’ dat de provincie in gang heeft gezet over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. ,,Aangezien dit overleg, behalve over een mogelijke herindeling tevens gaat over een mogelijke (nadere) samenwerking, zou het verstandig zijn om ook als Scherpenzeel daaraan deel te nemen. Deze keuze ligt uiteraard bij Scherpenzeel zelf‘’, antwoordt de Barneveldse raad.

De brief gaat ook in op de afwijzende kanttekening van het Scherpenzeelse college bij een opmerking in een Barneveldse raadsvergadering over Scherpenzeel als ‘failliete bruid’. ,,Wij willen graag alle mogelijke scenario’s voor onze gemeente meenemen. Daar horen ook de doemscenario’s bij, zoals een benarde financiële positie van de gemeente waar wij wellicht inniger mee gaan samenwerken. Het spijt ons dat u dit hebt opgevat als het beeld dat wij op dit moment van de gemeente Scherpenzeel hebben. Dat willen wij met deze brief graag wegnemen.‘’

De gemeenteraad benadrukt dat Barneveld de keuzes van Scherpenzeel respecteert. ,,Wij delen uw mening dat het belangrijk is om een goede buur te hebben aan elkaar, ongeacht de uitkomsten van de gestarte procedure.‘’

Ook burgemeester en wethouders van Barneveld hebben het Scherpenzeelse college per brief beantwoord. Zij schrijven onder meer: “Het uitgangspunt om te streven naar bestuurskrachtige Gelderse gemeenten is een principe dat wij onderschrijven. De concrete vertaling van dit principe ten aanzien van individuele gemeenten is niet aan ons, maar aan het oordeel van de provincie. Wij zien het door de provincie geïnitieerde open overleg als de plek om op basis van feiten en argumenten met elkaar te overleggen over de verschillende varianten voor het verbeteren van de bestuurskracht van uw gemeente. De argumenten in uw brief zouden daar op hun plaats zijn.”