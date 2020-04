‘Gemeenten gebruiken schadelijk middel tegen eikenprocessierups’

Zeker 195 Nederlandse gemeenten gebruiken bacteriepreparaten of aaltjes in de strijd tegen de eikenprocessierups. Dat meldt De Vlinderstichting na onderzoek. Dat deze biologische bestrijdingsmiddelen worden ingezet, is volgens de stichting echter niet zo positief als het lijkt. „Deze middelen doden ook de rupsen van ruim honderd soorten onschadelijke nachtvlinders, die op hun beurt weer een belangrijke voedselbron zijn voor vogels”, aldus de stichting.

De Vlinderstichting keek voor het onderzoek naar informatie die gemeenten zelf op hun website melden en naar berichten in regionale of lokale media. Daaruit blijkt onder meer dat 64 procent van de 306 gemeenten waarvan informatie was te vinden preventief spuit met bacteriepreparaten en/of aaltjes. Dat gebeurt soms gericht op locaties met hoog risico maar soms ook massaal op het gehele eikenbestand in de gemeente. Eveneens 64 procent van de gemeenten zuigt de nesten weg, vaak als aanvullende maatregel op de preventieve bestrijding.

Nestkasten voor mezen, in de hoop dat de mezen de rupsen opeten, worden in 161 gemeenten gebruikt. Verder zetten gemeenten een natuurlijker bermbeheer (57), eveneens bedoeld om natuurlijke bestrijders van de rups te stimuleren, een diverse beplanting in het openbaar groen (52 gemeenten) en het inzaaien van bermen en perken met bloemen of bollen (50 gemeenten) in.

De Vlinderstichting noemt het opvallend dat 133 gemeenten zowel de volgens de stichting schadelijke preventieve bestrijding als natuurvriendelijke maatregelen gebruiken. „Bestrijding met aaltjes of bacteriepreparaten wordt door veel gemeenten omschreven als onschuldige bestrijdingsmethoden voor mens en dier. Dit is niet het geval. De bacteriepreparaten kunnen huidirritatie veroorzaken bij mensen en mogelijk ook huisdieren.”

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van bacteriepreparaten en aaltjes op de ruim honderd soorten nachtvlinders die er ook door worden getroffen, ontbreekt volgens de stichting nagenoeg. De Vlinderstichting maakt zich grote zorgen over de potentiële nevenschade en roept gemeenten daarom op het gebruik van bacteriepreparaten en aaltjes te beperken tot plekken met ernstige overlast binnen de bebouwde kom.