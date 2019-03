Gelderse CU haalt vierde zetel op eigen kracht

De christelijke partijen hebben het in Gelderland niet slecht gedaan. ChristenUnielijsttrekker Dirk Vreugdenhil heeft de meeste reden om blij rond te lopen op de uitslagenavond in het provinciehuis in Arnhem. De vierde zetel, die de vorige keer nog een restzetel was, is nu op eigen kracht binnengesleept.

VVD blijft volgens de voorlopige uitslag de grootste partij, maar moet wel een zetel inleveren en komt op acht zetels. Het CDA moet twee zetels inleveren en zou er nu zeven hebben. Forum voor Democratie is ook in Gelderland onbetwist de winnaar. Uit het niets is de partij tweede geworden, met acht zetels. Net als bij de debatten in de afgelopen weken laten de onbekende kandidaten zich woensdagavond niet zien. Wel zijn er een paar enthousiaste stemmers.

GroenLinks ziet het zeteltal verdubbelen, van drie naar zes. „We hebben altijd gezegd: Dit zijn de klimaatverkiezingen. Daar zijn we voor beloond”, stelt lijsttrekker Janet Duursma opgewekt vast. „Wat ons betreft gaan we meedoen in de coalitie.”

De grootste verliezer is D66; drie van de zeven zetels moeten worden ingeleverd. De PVV raakt er twee kwijt en heeft er nu drie.

ChristenUnie-voorman Vreugdenhil reageert verheugd op de uitslag. „Ondanks de hogere opkomst is het percentage CU-stemmers gestegen. Vele Gelderlanders vonden voor het eerst de weg naar onze partij. Bij de vorige verkiezingen hadden we een zetel te danken aan de lijstverbinding met de SGP. Zonder die samenwerking, die nu niet meer is toegestaan, hebben we toch vier zetels.”

SGP-lijsttrekker Klaas Ruitenberg glundert ook. „De opkomst was zo’n tien procent hoger. Met onze trouwe achterban zijn we dan wat in het nadeel, maar we hebben onze drie zetels vast kunnen houden. Dat Forum voor Democratie zo groot zou worden, had ik niet gedacht. Tegelijk constateer ik dat VVD en CDA maar weinig hebben verloren. De PvdA heeft zich ook redelijk kunnen handhaven.”

„Als dit de einduitslag wordt, mogen we blij zijn”, roept CDA-gedeputeerde Bea Schouten partijgenoten toe als de voorlopige uitslag –toen nog acht zetels– bekend wordt gemaakt. CDA-lijsttrekker Gerhard Bos is het even later met haar eens. „Geen negen zetels, maar bij alle beweging in het politieke landschap geven de kiezers ons voldoende mandaat om onze lijn voort te zetten. Bovendien zijn er nog altijd meer kiezers die niet op Forum hebben gestemd en daarmee de voorkeur voor stabiliteit hebben uitgesproken.”

Een uitslag, nadat 43 procent van de stemmen is geteld, maakt het rond half twee ’s nachts nog spannend. De CU zou op vijf zetels komen, de SGP op vier. De twee partijen zijn nuchter genoeg om zich niet rijk te rekenen. Vooral de uitslagen van gemeenten waar zij sterk vertegenwoordigd zijn, zijn immers al binnen. Die van de grote steden nog niet.