Gelderland: Geen nieuwe Rijnbrug bij Wageningen of Elst

De provincie Gelderland voelt niet voor een nieuwe oeververbinding over de Rijn bij Wageningen of Elst. Dat blijkt uit een brief die gedeputeerde Conny Bieze enkele weken geleden aan Provinciale Staten stuurde.

Samen met de provincie Utrecht werkt Gelderland aan een oplossing voor de verkeersproblemen bij Rhenen en Kesteren. Op en rond de Rijnbrug, op de grens van beide provincies, staan in de spitsuren vaak files. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuwe brug op de bestaande pijlers, met twee extra rijstroken. De kosten daarvan worden geraamd op circa 75 miljoen euro. Voor het verbeteren van de Rijnbrug was al 25 miljoen euro gereserveerd. De provincies overleggen nog over de verdeling van de resterende 50 miljoen.

Een nieuwe Rijnbrug alleen is niet voldoende voor een goede doorstroming van het verkeer in de regio. Daarom spraken Gelderland en Utrecht in 2012 af vervolgens ook te onderzoeken wat mogelijke oplossingen voor de lange termijn zijn. Een optie is een nieuwe oeververbinding over de Rijn. Die zou dan worden gerealiseerd bij het Utrechtse dorp Elst of bij Wageningen. In het geval van Wageningen wordt waarschijnlijk rijksweg A30 bij Ede doorgetrokken door natuurgebied Binnenveld richting Opheusden en rijksweg A15. Natuurorganisaties verzetten zich daartegen.

Voor Gelderland is een nieuwe oeververbinding geen optie meer, schrijft Bieze. „In plaats daarvan denken we aan de inzet van nieuwe technieken, data, diensten, kennis en mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding, met als doel bestaande infrastructuur beter te benutten als slimme mobiliteit.”

De gedeputeerde wijst op maatschappelijke ontwikkelingen als het plaats- en tijdonafhankelijk werken en studeren, autogebruik in plaats van autobezit en groeiende adoptie van informatietechnologie in het persoonlijk leven. Die technologie verandert niet alleen de vervoersbehoeften, maar ook reisgedrag. Er komen steeds slimmere mobiliteitstoepassingen, zoals reisinformatie vooraf en onderweg, betere verkeersafwikkeling rond kruispunten en zelfrijdende voertuigen.

Gelderland wil samen met Utrecht en de gemeenten in de regio nagaan wat de nieuwe ontwikkelingen op de lange termijn voor de verkeersstromen betekenen. „Hiermee geven we een andere invulling aan de afspraken uit 2012 om grootschalige infrastructurele oplossingen te onderzoeken”, aldus Bieze. De gedeputeerde verwacht hierover in het najaar met Utrecht concrete afspraken te maken.